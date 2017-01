Le journal de 7h30 : Le cri d’alarme de Thomas Pesquet contre la pollution

REPLAY - L’astronaute français était en direct depuis la station spatiale internationale lors des voeux de la ministre de l’Environnement.

En pleine vague de froid, et alors que les responsables d’EDF sont contraints d’ajuster l'alimentation en électricité des foyers français pour éviter des coupures, Ségolène Royal a dénoncé une trop forte dépendance au nucléaire à l’occasion de ses vœux pour l’année 2017. La ministre a également eu un échange en direct avec l'astronaute français Thomas Pesquet, actuellement dans la station spatiale internationale.



De l'espace, "on voit les conséquences parfois manifestes de l'activité humaine", a assuré l'astronaute, citant les nappes de dégazage des pétroliers, les halos de pollution autour des grands centres urbains ou les coupes forestières en Amazonie. "Cela me renforce dans ma conviction qu'il faut agir maintenant", a-t-il ajouté.

