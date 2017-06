Le journal de 7h30 : la vague de canicule commence à passer

publié le 23/06/2017 à 08:31

Après avoir asphyxié la France, la vague de chaleur qui s’est abattue sur l’hexagone cette semaine est enfin en train de passer. Seuls 13 départements sont placés en vigilance orange canicule ce vendredi 23 juin, contre 67 la veille. À Paris, la température a chuté de 20 degrés ce matin par rapport à la veille. De fortes chaleurs persistent encore dans l’est du pays.



En Île-de-France, la consommation d’eau a bondi de 50% mercredi, en raison de la multiplication des ouvertures sauvages de bouches incendie. Un millier de bouches auraient été ouvertes par des jeunes franciliens pour se rafraîchir selon les pompiers, gaspillant un volume d’eau équivalant à 60 piscines olympiques. Ce phénomène qui prend de l’ampleur pourrait causer des pénuries d’eau localisée pour les particuliers et gêner considérablement les pompiers en cas d’intervention.

À écouter également dans ce journal

- La cour d'assises spéciale de Paris a prononcé deux acquittements et des peines allant d’un à 28 ans de prison à l'encontre des accusés de la filière jihadiste dite de Cannes-Torcy, pour un attentat à la grenade à Sarcelles en 2012, des projets d'attaque et des séjours en Syrie.



- Face aux polémiques successives sur les dysfonctionnements des services de renseignement, Emmanuel Macron a appelé de ses vœux une réforme du fichier S.



- Le député Olivier Faure a été réélu président du groupe PS de la nouvelle Assemblée nationale, l'emportant très largement face Delphine Batho.



- Le fabricant de pneumatiques Michelin a annoncé la suppression de 1.500 emplois en France d'ici 2021, en privilégiant des départs à la retraite non remplacés et des départs en préretraite



- À 18 ans, le jeune Frank Ntilikina va rejoindre Joachim Noah aux New York Nicks. Le basketteur a été drafté en huitième position, un record pour un Français.