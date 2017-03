publié le 07/03/2017 à 08:09

Les vents violents qui ont accompagné le passage de la tempête Zeus ont fait des dégâts sur l'ensemble du territoire, et surtout deux morts causés par des chutes d'arbre. Au plus fort de la tempête, 600.000 foyers étaient privés d'électricité lundi en fin de journée, du jamais vu depuis 1999. "Le vent a continué à souffler tout au long de la nuit, le point est à 260.000 foyers privés d'électricité, précise Robin Devogelère, porte-parole d'Enedis, invité de RTL. Les régions les plus touchées forment un couloir très large, qui part de Bretagne en direction des Alpes. La Bretagne a été fortement touchée."



Les dégâts sont importants dans la région, où les rafales de vent ont atteint des pointes à près de 200 km/h par endroits. Enedis a fait appel à un groupe d'intervention d'urgence, 2.500 agents occupent le terrain pour rétablir le courant dans les meilleurs délais. "Notre objectif est de rétablir l'électricité pour 90% de nos clients dans 48 heures", indique Robin Devogelère.

À écouter également dans ce journal

- Le comité politique des Républicains a annoncé lundi son soutien à l'unanimité à François Fillon. Daniel Fasquelle, député du Pas-de-Calais, était présent : "Le débat est clos, on a un candidat. Dans une famille, il peut y avoir des tensions. Le seul objectif, c'est la victoire en avril".

- Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France insoumise, a attaqué Les Républicains après ce nouvel épisode Fillon : "Maintenant ça suffit ! La violence verbale était incroyable dimanche, c'est le parti de l'ordre qui s'en prend aux juges. Plus personne ne sait à quoi ressemble cette campagne".



- Après avoir avoué le quadruple meurtre de la famille Troadec, l'ex-beau-frère a été mis en examen et écroué lundi à Nantes. Des zones d'ombre persistent, notamment sur les corps. Les fouilles se poursuivent dans le périmètre de la ferme du prévenu dans le Finistère.



- Un médecin anesthésiste de Besançon a été mis en examen lundi pour des soupçons d'empoisonnement sur sept patients entre 2008 et 2017. Deux d'entre eux sont morts. "Pour l'instant, il conteste être à l'origine de l'intoxication dont ont été victimes ces personnes", a précisé la vice-procureure.



- Ben Carson, ministre du Logement de Donald Trump, a provoqué un tollé lundi en associant immigrés et esclaves : "C'est ça l'Amérique, une terre de rêves et d'opportunités. Il y a eu d'autres immigrés qui sont venus ici au fond de bateaux d'esclaves, qui ont même travaillé plus longtemps et plus dur et pour moins".