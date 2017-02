REPLAY - Des lots de canards contaminés ont peut-être été envoyés à des éleveurs en toute connaissance de cause. La justice a décidé de faire la lumière.

Le parquet de Paris a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire sur l'épidémie de grippe aviaire, qui avait touché le sud-ouest de la France fin 2016. L'enquête pour "tromperie aggravée par le danger sur la santé animale" va tenter de savoir si des lots de canards contaminés ont réellement été envoyés à des éleveurs de trois départements (Gers, Lot-et-Garonne et Hautes-Pyrénées) en toute connaissance de cause, et donc déterminer les responsabilités dans la propagation de la maladie.



Le parquet d'Albi s'était d'abord saisi de l'affaire, avant de laisser son homologue parisien s'en charger. Le ministère de l'Agriculture avait lancé une enquête administrative après que les élevages du Gaec de la Guigneret, dans le Tarn avaient envoyé, les 30 novembre et 1er décembre, deux lots de canards destinés à être gavés à des éleveurs situés dans le Gers, le Lot-et-Garonne et les Hautes-Pyrénées. Les enquêteurs devront notamment établir si "les éleveurs destinataires de lots de canards ont pu être victimes de tromperie", selon une source judiciaire.

- Le décret anti-immigration de Donald Trump reste suspendu par la cour d'appel de San Francisco. C'est donc une nouvelle défaite pour le président des États-Unis, qui a promis de continuer à défendre devant la justice cette mesure emblématique de son début de mandat.



- Marine Le Pen était l'invitée de "L'Émission politique" jeudi soir sur France 2. La présidente du Front national a érigé Donald Trump en exemple, notamment dans la protection des intérêts économiques de son pays qu'elle souhaite également appliquer si elle accède à la fonction suprême.



- François Fillon était en meeting à Poitiers jeudi soir. Le candidat de la droite à la présidentielle, empêtré dans l'affaire des emplois fictifs, s'est dit victime d'une "attaque impitoyable". "Est-ce juste ? Est-ce équitable ? C'est à vous de répondre et non au tribunal médiatique", a lancé l'ex-Premier ministre.



- Après son dérapage raciste dans de l'émission "C dans l'air" sur France 5, au cours de laquelle il avait estimé que l'insulte "bamboula" était "convenable", Luc Poignant, représentant syndical de la police, s'est excusé sur RTL : "Le mot convenable ne convient pas, je ne suis pas raciste, je présente mes plus plates excuses. Pendant cette campagne présidentielle, il y a des termes concernant les étrangers qui sont beaucoup plus violents et d'autant plus condamnables".



- Gérard Depardieu a fait un triomphe jeudi soir au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris pour la première de son spectacle au cours duquel il reprend les chansons de Barbara, accompagné de Gérard Daguerre au piano.