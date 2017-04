publié le 03/04/2017 à 08:18

Le gouvernement tente d’éteindre feu en Guyane. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve va réunir plusieurs ministres dans l’après-midi du 3 avril à Matignon, dont Matthias Fekl, ministre de l’Intérieur, et Ericka Bareigts, ministre des Outre-mer. Ils sont de retour de Guyane où les négociations ont tourné court dans la nuit du 2 avril. Le collectif des Guyanais a opposé une fin de non-recevoir à l’offre du gouvernement, qui avait mis sur la table une enveloppe de plus d’un milliard d’euros pour venir en aide au territoire.



Le collectif exige 2,5 milliards "tout de suite". Olivier Goudet, le porte-parole du collectif, s’est adressé aux manifestants dans la nuit sur le perron de la préfecture à Cayenne : "On va devoir démontrer notre détermination. On va devoir dire à la France : c’est fini. (…) Maintenant les guyanais doivent avoir ce qui leur est dû tout de suite", s’est-il exclamé. Le collectif des Guyanais appelle à une nouvelle journée morte lundi 3 avril.



À écouter également dans ce journal

- Démission retentissante pour le directeur de l’administration pénitentiaire, Philippe Galli. Celui qui avait été nommé en septembre dernier quitte ses fonctions à cause de désaccords avec le ministre de la Justice Jean-Jacques Urvoas.

- Nouveau vide sanitaire pour contenir l’épidémie de grippe aviaire dans le sud-ouest. La mesure va concerner cinq départements et s’appliquer du 17 avril au 28 mai. Dans tous les élevages de palmipèdes, les bâtiments devront être vidés de tout animal et désinfectés.



- Restaurants, cantines, supermarchés et même abattoirs : les notes attribuées à ces établissements sont désormais publiques. On pourra les consulter sur Internet sur le site alim-confiance.gouv.fr. Les premiers résultats des contrôles doivent être mis en ligne le 3 avril 2017.



- Le bilan de la coulée de boue en Colombie s’est encore alourdi cette nuit. Il fait maintenant état de 254 morts dont 43 enfants. Les sauveteurs recherchent toujours des survivants sous les décombres.



- Sale temps pour les allergiques : en plus du pic de pollen, les délais pour voir un allergologue explosent. Il faut en ce moment plus d’un mois pour avoir un rendez-vous.