publié le 26/01/2018 à 08:47

Un enterrement tout en blanc. Des centaines de chefs habillés en veste et en toque rendront un dernier hommage à Paul Bocuse, ce vendredi 26 janvier. "Des hommes comme ça on ne les pleure pas, on les honore", a réagi l'un d'eux. La cérémonie aura lieu à 10h30 en la cathédrale Saint-Jean de Lyon.



Cette cérémonie n'est pas exactement ce que souhaitait Monsieur Paul. "Il ne voulait pas d'hommage, il ne voulait pas de cérémonie, il ne voulait pas de fleurs ni de couronne. C'est quelqu'un de simple qui voulait rester simple. Un hommage national n'est pas quelque chose qui colle avec sa personne. On s'aperçoit qu'il y a plusieurs milliers de gens qui veulent être là, mais on aurait aimé que ça se fasse dans la petite église de Collonges" a déclaré son fils, Jérôme Bocuse.



Alain Ducasse, Joël Robuchon, ou encore les frères Troisgros... La fine fleur de la gastronomie française sera présente pour rendre hommage au chef.



À écouter également dans ce journal :

- Prisons : les surveillants entament le douzième jour de grève, sans qu'une solution ne soit trouvée.

- Inondations : la crue de la Seine se poursuit et le pic est attendu pour ce weekend.



- Savoie : les ossements retrouvés appartiennent bel et bien au caporal Arthur Noyer.



- Nicolas Hulot : interrogé sur BFMTV, le ministre de la transition écologique a déclaré qu'il aurait "un plaisir monstrueux" à retourner dans l'ombre" et que ce mandat sera "son ultime expérience publique".



- Donald Trump : le président américain est à Davos et prononcera un discours ce vendredi après-midi.



- Nutella : la promotion de la marque a provoqué des scènes d'émeutes dans plusieurs grandes surfaces.



- Euro de handball : la France affronte l'Espagne ce vendredi 26 janvier à 18 heures.