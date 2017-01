REPLAY - Ce 23 janvier, la Préfecture de police de Paris a décidé de faire appliquer la mesure de circulation différenciée à cause d'un pic de pollution aux particules fines qui touche actuellement la France.

Les vignettes Crit'Air, ça commence ce lundi 23 janvier. À cause d'un épisode de pollution de l'air aux particules fines, la Préfecture de police de Paris a décidé de faire appliquer le système de numérotation de véhicules en fonction de leur niveau de pollution, de 0 à 5, le 0 correspondant à un véhicule électrique et le 5 désignant les plus vieux diesels immatriculés entre 1997 et 200.



Ce lundi, donc, les véhicules de la classe 1 à 4, selon le baromètre Crit'Air, tout comme les véhicules "zéro émission moteur", pourront circuler en région parisienne. En cas d'infraction, les contrevenants risquent 22 euros d'amende, même si les autorités pourraient faire preuve de "pédagogie" en raison du grand nombre de véhicules encore non équipé des vignettes.



La cause de l'application de la mesure est l'épisode de pollution qui touche actuellement l'Hexagone, depuis le weekend dernier, en raison du froid, d'un anticyclone et d'une absence de vent. A noter qu'à Lyon et Villeurbanne, la préfecture met en place un système mixte de circulation alternée et différenciée.

- Le premier tour de la primaire de la gauche a vu Benoît Hamon arriver premier, avec environ 36% des voix. Au second tour, il retrouvera Manuel Valls, deuxième du premier tour, avec quelque 31% des suffrages.





- Les tout derniers chiffres de la sécurité routière du quinquennat Hollande vont être dévoilés aujourd'hui. Après douze années de baisse entre 2001 et 2012, le nombre de morts sur les routes est reparti à la hausse en 2014, 2015 et 2016, donc, selon les informations du Figaro.



- D'après une information RTL, le nombre annuel de morts dus aux incendies est en baisse de 200 personnes en 2016, depuis sa mise en place au mois de janvier de l'année dernière.



- Au mois de février prochain, le nouveau président américain Donald Trump recevra son homologue israélien Benjamin Netanyahu.



- Ce lundi, à Astana, capitale du Kazakhstan, débutent les pourparlers sur un cessez-le-feu en Syrie entre les émissaires du président Bachar al-Assad et les rebelles syriens.