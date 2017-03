publié le 06/03/2017 à 08:05

L'affaire des disparus d'Orvault a trouvé son dénouement ce week-end. L'ex-beau-frère de Pascal Troadec a avoué le quadruple meurtre dimanche 5 mars, plus de trois semaines après la disparition de la famille en Loire-Atlantique. L'homme, domicilié dans le Finistère, a reconnu des relations tendues avec la famille Troadec en raison d'un héritage, que Pascal Troadec n'aurait pas partagé avec sa sœur et son ex-beau-frère et qui aurait nourri la haine et la jalousie de ce dernier.



Dans un premier temps, l'homme avait affirmé à la police ne pas avoir vu Pascal et sa famille depuis longtemps. Or, l'ADN de l'ancien compagnon de la sœur de Pascal Troadec a été retrouvé dans la maison d'Orvault et dans la voiture de Sébastien Troadec, le fils lui aussi disparu et dont le véhicule soigneusement nettoyé avait été retrouvé à Saint-Nazaire. Pour le moment, aucune information n'a filtré pour savoir si le meurtrier présumé a indiqué l'endroit où se trouvent les corps.

À écouter également dans ce journal

- François Fillon ne cède pas et maintient sa candidature. "Malgré mes erreurs, 200.000 Français se sont déplacés" place du Trocadéro dimanche, s'est-il félicité sur France 2. La police a précisé que la place pouvait accueillir 40.000 personnes maximum. Le candidat a aussi lancé une fausse information, à propos du suicide de sa femme relayé sur les chaînes d'infos.

- La journée de ce lundi 6 mars pourrait encore être agitée puisqu'Alain Juppé va prendre la parole à 10h30 devant la presse. Des proches craignent que le maire de Bordeaux ne jette l'éponge. Un comité politique des Républicains est programmé à 18 heures, pour évoquer la suite de la campagne de François Fillon.



- François Hollande a accordé une interview lundi 6 mars à six médias européens, dont Le Monde. Le chef de l'État espère que "la France ne cédera pas" à la tentation de l'extrême droite. Le danger existe, car "l'extrême droite n'a jamais été aussi haute depuis près de 30 ans".



- PSA a officialisé ce lundi matin le rachat des activités européennes de General Motors (Opel et Vauxhall) pour la somme de 1,3 milliard d'euros. Gâce à cette acquisition, PSA va devenir le deuxième constructeur européen.



- En Ligue 1, Monaco reste leader après son large succès (4-0) contre Nantes dimanche soir. De son côté, l'OM s'est imposé à Lorient (1-4) et remonte à la 6e place au classement.