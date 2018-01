Le journal de 7h30 : l'association des victimes veut être reçue par Lactalis

publié le 12/01/2018 à 08:41

Alors que le géant du lait a présenté ses excuses suite au scandale sanitaire des laits infantiles, les familles des victimes estiment que les paroles sont insuffisantes. Lors d'une interview accordée à RTL jeudi 11 janvier, le président de l'association des victimes demande à rencontrer les dirigeants du groupe très rapidement. "On attend des explications et pas que des excuses. S'ils veulent expliquer aux familles ce qui s'est passé, je suis disponible et je suis prêt à rencontrer le PDG de Lactalis pour qu'il s'explique enfin sur ce qui s'est passé", insiste le président de l'association.



Le PDG de Lactalis, Emmanuel Besnier, est par ailleurs convoqué ce vendredi 12 janvier au ministère de l'Économie et des Finances. Jeudi soir, Bruno Le Maire a reçu les différentes enseignes qui avaient continué à vendre le lait contaminé après le retrait. Le ministre de l'Économie a promis un contrôle systématique en caisse : "Ça ne peut pas et ça ne doit pas se reproduire (...) La mesure la plus forte et qui nous semble la plus efficace, sera un contrôle électronique systématique en caisse dans tous les points de la grande distribution française" a déclaré Bruno Le Maire.

À écouter également dans ce journal :

- Grippe : l'épidémie a déjà coûté au moins 200 millions d'euros selon RTL.

- Les surveillants de la prison de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) sont en grève après l'agression de trois de leurs collègues par un détenu islamiste, jeudi 11 janvier.



- Marseille : un homme a été tué jeudi 11 janvier dans la soirée. Une autre personne a été grièvement blessée par des tirs de kalachnikov en plein centre-ville.



- Braquage au Ritz de Paris : la totalité du butin a finalement été retrouvée. 4,5 millions d'euros de bijoux et de montres de luxe avaient été volés par un commando de cinq hommes armés de haches.



- États-Unis : le président américain Donald Trump a provoqué un nouveau tollé en qualifiant certains pays comme Haïti, de "pays de merde" lors d'une réunion à la Maison-Blanche. "Pourquoi avons-nous tous ces gens qui viennent ici de pays de merde?" a scandé Donald Trump avant d'ajouter qu'il préférerait accueillir des pays comme la Norvège.



- L'animatrice Flavie Flament tape du poing sur la table après la publication de la tribune sur "la liberté d'importuner". Elle dénonce notamment les propos de l'animatrice Brigitte Lahaie qui a déclaré lors d'un débat qu'une femme pouvait "jouir d'un viol". Cette dernière s'est ensuite excusée.



- Savoie : l'accès à Bonneval-sur-Arc devrait être rouvert ce vendredi 12 janvier. La station a été coupée du monde depuis le weekend dernier après les fortes chutes de neige.