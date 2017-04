publié le 21/04/2017 à 08:47

Les enquêteurs poursuivent leurs investigations au lendemain de l’attentat qui a ensanglanté les Champs-Élysée. Un homme lourdement armé s’est arrêté au niveau d’un véhicule de police et tué son chauffeur, un policier de 26 ans. Au cours de cette fusillade, deux autres policiers ont été blessés, dont l'un grièvement, tandis qu'une touriste a été plus "légèrement" touchée par balle, selon les autorités. L'assaillant a été abattu par la police.



Un hommage national sera rendu en honneur du policier assassiné tandis qu’un conseil de défense se tient ce matin à l’Élysée. Peu de temps après la fusillade, le groupe terroriste État islamique a revendiqué ce nouvel attentat sur le sol français. L’identité avancée par Daesh ne correspond cependant pas à celle indiquée par les autorités françaises. Interrogé sur RTL ce matin, le spécialiste du terrorisme Claude Moniquet indique qu’il possible qu’un second terroriste soit encore dans la nature.

À écouter également dans ce journal

- Au même moment, les 11 candidats à l’élection présidentielle défilaient sur France 2 dans 15 minutes pour convaincre. Ce n’est qu’une heure après la fusillade, vers 22h que David Pujadas a fait part de cette attaque à l’antenne.

- Sur la scène internationale, Angela Merkel a adressé sa compassion aux familles des victimes tandis que Donald Trump a présenté les condoléances des États-Unis au peuple français.



- L’auteur présumé de l’attaque contre le bus de Dortmund a été arrêté ce matin. Ce germano-russe spéculait sur une baisse du prix de l'action du club de Dortmund, voulait s'enrichir en attaquant l'équipe.



- En Gironde, 650 hectares de pinède ont brûlé dans le secteur de Cissac dans le Médoc. Les pompiers sont toujours à pied d'œuvre ce matin. Une femme pompier a été brûlée hier.



- Au terme d’un suspens intense, l’Olympique lyonnais s’est qualifié pour les demies-finales de Ligue Europa face Besiktas. Comme l’AS Monaco en Ligue des champions, les Lyonnais connaîtront leurs adversaires à l’issue du tirage organisé par l’UEFA ce midi.



- Journaliste à RTL pendant plus de 16 ans, Philippe Roy-Contancin est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi.