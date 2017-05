Le journal de 7h30 : Emmanuel Macron sous sécurité présidentielle

publié le 15/05/2017 à 08:22

Officielle investi après la passation de pouvoir qui a eu lieu dimanche 14 mai avec son prédécesseur François Hollande, Emmanuel Macron fait son entrée à l'Élysée et découvre par la même occasion depuis quelques jours l'important dispositif de sécurité qui entoure le président de la République. C'est le GSPR (Groupe de sécurité de la présidence de la République), fort d'une soixantaine de personnes, qui se charge de cette tâche.



Nous avons pu rencontrer un ancien membre du GSPR, qui a passé près de neuf ans à la protection du chef de l'État, et qui décrit ce travail comme étant celui de "chassés" et non de "chasseurs", rendant notamment chaque sortie publique du président particulièrement dangereuse et stressante. Il ajoute qu'il s'agit "d'un métier de foi", car il faut être prêt à donner sa vie pour une personne.

À écouter également dans ce journal

- Au lendemain de son entrée à l'Élysée, Emmanuel Macron nomme ce matin son Premier ministre, qui devra ensuite constituer un gouvernement dans les 48 heures qui suivent. Le maire du Havre Édouard Philippe est annoncé comme le favori du poste.

- Le nouveau président de la République effectue lundi 15 mai son premier déplacement officiel à l'étranger à Berlin, où il doit rencontrer la chancelière allemande Angela Merkel.



- Cyberattaque : les experts redoutent une recrudescence du virus de type "ransomware" qui a été au coeur d'une attaque de grande envergure ce week-end.



- Corée du nord : les États-Unis et le Japon demandent une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies après le nouveau tir de missile revendiqué par le régime de Pyongyang.



- Jeux olympiques : la commission du CIO chargée d'évaluer les candidatures à l'organisation des Jeux d'été de 2024 est à Paris, à quatre mois de l'annonce de la ville lauréate.



- Ligue 1 : l'AS Monaco devrait selon toute vraisemblance être sacrée championne de France après sa nette victoire (4-0) face à Lille dimanche 14 mai.