L'Éducation nationale passe au crible les casiers judiciaires des enseignants et de tout le personnel scolaire pour ne pas revivre des affaires comme celle de Villefontaine, en 2015, où l'on avait découvert qu'un maître d'école pédophile avait déjà été condamné. Les vérifications déjà menées dans 12 académies ont révélé 10 casiers judiciaires incompatibles avec l'enseignement.



"Dix cas, c'est beaucoup", reconnaît Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation nationale, au micro de RTL. "Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce chiffre qui peut paraître important, l'est parce que nous avons conduit tout ce travail de vérification", explique-t-elle. "Aujourd'hui, les procédures existent, les regards se multiplient pour éviter la défaillance humaine et pour faire en sorte que lorsqu'il y a eu condamnation, nous en soyons informés, nous réagissions et nous éloignions les individus concernés des enfants et des élèves".

En 2016, le ministère de l'Éducation nationale a radié 30 individus liés à des cas de pédophilie ou de pédopornographie. Au total, en incluant les "fautes graves", quelque 41 radiations ont été prononcées en 2016, enseignement public et privé confondus, dont 16 en primaire et 25 dans le secondaire.

- La direction générale de la répression des fraudes présente son bilan 2016. On y découvre que les sites d'e-commerce ont particulièrement été épinglés, comme Amazon ou encore Zalando. En cause, des prix qui augmentent au moment du paiement ou des prix de base gonflés pour faire croire à des réductions.



- Emmanuel Macron parle d'un tournant dans la campagne. Le candidat a accepté l'alliance que lui a proposée François Bayrou. Le maire de Pau a décidé de ne pas mener seul une nouvelle campagne présidentielle.



- Le dîner du CRIF avait lieu hier soir en présence de plusieurs candidats à la présidentielle, mais aussi de François Hollande. Le chef de l'État s'est dit certain que la France ne tombera pas dans l'extrémisme. "La France, elle ne succombera jamais à l'extrémisme".



- Marine Le Pen demande à la justice de ne pas "perturber" la campagne, alors que sa chef de cabinet, Catherine Griset, a été mise en examen mercredi dans cette enquête menée par les juges d'instruction du pôle financier.



- Le rapport livré par le Défenseur des droits révèle que le nombre de personnes se plaignant de violences policières, notamment lors de contrôles d'identités, est en augmentation de 34%. Une étude qui intervient trois semaines après la violente interpellation de Théo, à Aulnay-sous-Bois.



- Une fillette, âgée de 5 ans, est entre la vie et la mort après s'être noyée dans le bassin à vagues de l'Aquaboulevard (XVe arrondissent de Paris). La petite fille était sans surveillance au moment des faits, dans une zone où les enfants doivent être accompagnés. C'est un maître-nageur qui a repéré la petite et l'a sortie de l'eau. Elle est depuis hospitalisée à l'hôpital Necker.



- Le club de football de Viry-Châtillon aurait volontairement perdu son match contre Le Poiré-sur-Vie en Coupe de France pour permettre à des parieurs de gagner une forte somme d'argent. Des "vérifications" sont en cours au sujet de ces paris suspects, a annoncé le secrétariat d’État aux sports.



- Saint-Étienne s'est incliné 1-0 face à Manchester United en match retour des 16e de finale de la Ligue Europe, au Chaudron.



- Lyon reçoit l'AZ Alkmaar en match retour des 16e de finale de la Ligue Europa. Match à suivre dès 21h05.



- Paris n'a plus qu'un seul concurrent dans la course à l'organisation des JO-2024, après l'abandon de Budapest. Tout se jouera donc contre la candidature de Los Angeles. Réponse en décembre prochain.