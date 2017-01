Le journal de 7h30 : Donald Trump promet de rassembler un pays déchiré

REPLAY - Donald Trump devient officiellement le 45e président des États-Unis ce vendredi 20 janvier.

Un million de personnes sont attendues à Washington ce vendredi 20 janvier, à l’occasion de l’investiture du 45e président des États-Unis. À midi pile ce vendredi 20 janvier, quand Donald Trump prêtera serment sur la Bible de Lincoln, le militaire avec la valise nucléaire s’éloignera de Barack Obama et viendra se placer juste derrière le nouveau président, qui sera vraiment, à ce moment-là, l’homme le plus puissant du monde.



La veille, une grande manifestation de protestation a eu lieu à New York à la Trump Tower à New York jeudi 19 janvier. De nombreuses personnalités ont participé à ce rassemblement contre le président américain. Les acteurs Alec Baldwin, Robert De Niro, la chanteuse Cher, le réalisateur Michael Moore et des milliers de New Yorkais étaient dans la rue pour lancer "la résistance" contre Donald Trump.

Àécouter également dans ce journal

- Le dernier débat organisé en amont du premier tour de la primaire de la gauche s'est tenu ce jeudi 19 janvier. Benoît Hamon a été la cible de nombreuses attaques sur sa proposition de revenu universel.



- À plusieurs centaines de kilomètres de là, Jean-Luc Mélenchon a donné un meeting au pied des hauts-fourneaux éteints de Florange, malgré un froid glacial.



- La justice française va lancer une enquête sur l’activité suspecte du cimentier Lafarge en Syrie. L’entreprise française est notamment soupçonnée d’avoir passé des accords avec l’État islamique pour poursuivre son exploitation.



- En Italie, les secours sont toujours à pied d'oeuvre jeudi pour tenter de retrouver quelque 25 personnes, dont plusieurs enfants, qui se trouvaient dans un hôtel dévasté mercredi après-midi par une avalanche



- Les Experts se sont imposés 26-25 face à la Pologne et réalise ainsi un sans-faute pour la phase de qualification du championnat du monde de handball. Ils joueront samedi face à l’Islande en 8e de finale.



- Armel Le Cléac'h a remporté pour la première fois le Vendée Globe et battu un nouveau record en bouclant le tour du monde en solitaire en 74 jours, 3 heures et 35 minutes.