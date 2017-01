REPLAY - Le président élu américain a accordé une interview à deux médias étrangers, l'occasion pour lui de juger les politiques menées en Europe.

> Le journal de 7h30 : Donald Trump juge les politiques européennes Crédit Image : RTL Télécharger

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Donald Trump a accordé sa première interview de président élu à des médias étrangers. Il a répondu au Times de Londres et au journal allemand Bild, félicitant les Britanniques d'avoir voté pour la sortie de leur pays de l'Union européenne et estime que d'autres pays vont leur emboîter le pas. Il s'en prend aussi à Angela Merkel, estimant que la chancelière allemande a commis une "erreur catastrophique" sur les réfugiés.



Le président élu américain a aussi qualifié l'OTAN d'organisation "obsolète". Dans le même temps, le patron de la CIA s'est exprimé sur Fox News, appelant Donald Trump à se discipliner. "Monsieur Trump doit être très discipliné sur ce qu'il dit publiquement. Ce que Monsieur Trump doit comprendre, c'est que les enjeux dépassent sa personne, il s'agit des États-Unis et de la sécurité nationale. Maintenant qu'il va pouvoir passer à l'action, et plus seulement parler et tweeter, il va avoir une immense responsabilité", a estimé John O. Brennan.

À écouter également dans ce journal

- Météo France a placé la Haute-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées en risque d'avalanches orange.



- Une vague de froid va toucher la France à partir de mardi 17 janvier, avec des températures pouvant descendre jusqu'à -11°C pour Mulhouse, notamment. Le réseau électrique va être très sollicité et il devrait manquer 10% de l'électricité habituellement disponible, la faute à cinq réacteurs nucléaires en réparation.



- Les sept candidats à la primaire de la gauche se retrouvaient dimanche 15 janvier pour un second débat à une semaine du premier tour. Le ton est un peu monté d'un cran, et c'est Manuel Valls qui en a fait les frais.



- François Hollande n'a pas regardé le débat de la primaire en direct. Le président de la République se trouvait au théâtre à ce moment-là.



- La baisse de 20% de l'impôt sur le revenu entre en vigueur ce lundi 16 janvier. En bénéficieront les célibataires dont le revenu fiscal est inférieur à 18.500 par an et les couples n'atteignant pas 37.000 euros annuels.



- Les vignettes antipollution entrent en vigueur ce lundi. Les voitures et deux roues respectivement immatriculés avant 1997 et le 31 mai 2000 ne peuvent plus circuler dans Paris de 8h à 20h en semaine. Si la mesure était en vigueur depuis juillet, à partir d'aujourd'hui, les amendes seront distribuées aux contrevenants.



- Ce lundi, les chauffeurs de VTC se mobilisent de nouveau contre Uber pour dénoncer la paupérisation de leurs conditions de travail. Ils doivent se réunir place de la Bastille, à Paris, à partir de 6 heures.



- En Ligue 1, Monaco est le nouveau leader après sa victoire contre Marseille au Vélodrome (1-4), dimanche 15 janvier. Suivent Nice, tenu en échec par Metz (0-0), et le PSG, vainqueur de Rennes vendredi (1-0).