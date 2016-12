REPLAY - Les deux hommes de 28 et 31 ans d'origine kosovare sont suspectés d'avoir préparé une attaque terroriste dans un centre commercial d'Oberhausen, dans l'ouest du pays.

Dans la nuit de jeudi 22 à vendredi 23 décembre, la police allemande a annoncé l'arrestation de deux hommes, quatre jours après une attaque jihadiste au camion-bélier qui a tué 12 personnes sur un marché de Noël à Berlin.



Les deux suspects sont deux frères originaires du Kosovo et âgés de 28 et 31 ans. Ils planifiaient une attaque contre le CentrO, un des plus grands centres commerciaux d'Allemagne comptant quelque 250 boutiques souvent bondées avant Noël. Les forces de l'ordre allemandes tentent de déterminer à quel stade en était la préparation de l'attentat et si d'autres personnes étaient impliquées.



Dans le même temps, la chasse à l'homme se poursuit pour retrouver le Tunisien Anis Amri, 24 ans, principal suspect dans la tuerie de Berlin, lundi 19 décembre au soir sur un marché de Noël de la capitale allemande. Ses empreintes digitales ont été retrouvées sur le camion qui a tué douze personnes et fait des dizaines de blessés, dont une Française.

- Les chauffeurs de VTC se mobilisent de nouveau ce vendredi 23 décembre. En début de matinée, ils se trouvaient aux abords des aéroports parisiens.





- Plus d'un million de voyageurs sont attendus dans les gares ce weekend pour Noël. La SNCF fera même transiter quelque 5 millions de voyageurs pour les fêtes de fin d'année.



- Il n'y aura pas de hausse des tarifs SNCF au 1er janvier. C'est ce qu'a indiqué le ministère des Transports.



- Bison futé annoncé une journée orange sur les routes de France, ce vendredi 23 décembre, et même rouge en région parisienne.



- L'armée syrienne a annoncé avoir entièrement repris Alep. L'Est de la deuxième ville du pays étaient jusqu'alors en cours d'évacuation.



- En déplacement sur le marché de Noël de Strasbourg, jeudi 22 décembre, Manuels Valls s'est fait enfariner. L'auteur des faits, rapidement interpellé par les services de sécurité de l'ancien Premier ministre, a crié "49.3, on n'oublie pas. On ne pardonne pas".



- Le port du casque à vélo est désormais obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans.



- Le club de football du PSG va accueillir un nouveau joueur : Julian Draxler. L'international allemand, son club de Wolfsburg et le Paris Saint-Germain se sont mis d'accord.