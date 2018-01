publié le 02/01/2018 à 09:45

Ne parlez plus d’amende. Désormais, employez le terme FPS : forfait post-stationnement. Un forfait dont le tarif sera désormais fixé par les communes. Les prix varient désormais du simple au sextuple. À Castres, un parcmètre non-payé ne sera sanctionné que de dix euros. À Lyon, il en coûtera 60 euros. Plusieurs communes ont pris le contre-pied et sont revenues au stationnement gratuit mais limité dans le temps.



À Herblay, dans le Val-d’Oise, les horodateurs sont remplacés par un marquage au sol de couleur. Quand il est rouge, le stationnement est limité à une heure et demie, mais gratuit. Une mesure jugée intéressante par les habitants de cette commune qui évitaient de prendre la voiture pour se rendre au centre-ville ces dernières années.

L’objectif : relancer le commerce local. Ce dernier est délaissé au profit des grands centres commerciaux en périphérie où le stationnement est gratuit et illimité. Les commerçants, eux, attendent la création de places de parking supplémentaires.

À écouter également dans ce journal :

Optimisme - Un sondage Harris Interractive pour RTL et M6 révèle que 2017 révèle un fort sentiment d'optimisme chez les Français. Un sentiment qui devrait se prolonger pour les douze prochains mois.



Sécurité – Les deux policiers passés à tabac durant la nuit du 31 décembre à Champigny-sur-Marne sont sortis de l’hôpital. La classe politique a réagi et dénoncé avec fermeté ces actes de violence. Emmanuel Macron parle de "lynchage lâche et criminel".



Emploi – Promesse tenue pour Emmanuel Macron. La réforme du Code du Travail est entrée en vigueur depuis le 1 janvier. Tous les décrets ont été publiés, dont dix durant la dernière semaine de l’année.



Santé – Onze vaccins obligatoires au lieu de trois pour tous les enfants nés depuis le 1 janvier. Ces injections sont désormais une condition sinequanone à l’inscription en crèche ou à l’école. Les médecins vont devoir expliquer cette mesure aux parents.