Le journal de 7h30 : de nouveaux visages au gouvernement

publié le 22/06/2017 à 08:20

Après les départs annoncés des trois ministres du MoDem, François Bayrou, Sylvie Goulard et Marielle de Sarnez, mais aussi de l’ex-ministre de la Cohésion territoriale Richard Ferrand, le secrétaire général de l’Élysée, Alexis Kohler a annoncé la composition du nouveau gouvernement d’Édouard Philippe. On retrouve de nouveaux visages dans une équipe qui compte désormais quinze hommes et quinze femmes, pour 20 ministres et dix secrétaires d’État.



Au ministère de la Justice, François Bayrou est remplacé par Nicole Belloubet. Sylvie Goulard, également partie à cause des soupçons d'emplois fictifs qui se portent sur le MoDem, cède sa place à Florence Parly au ministère des Armées. Jacques Mézard quitte l'Agriculture pour remplacer Richard Ferrand à la Cohésion des Territoires. Nathalie Loiseau est nommée ministre chargée des Affaires européennes, poste laissé vacant par Marielle de Sarnez.

À écouter également dans ce journal

- François Bayrou a donné une conférence de presse en expliquant son retrait par sa volonté de ne pas "pénaliser" le gouvernement face à une "campagne mensongère" dont il serait la cible.

- Paris a connu sa nuit la plus chaude depuis 1872 alors que la France traverse un épisode de canicule. Face au pic de pollution que connaît la capitale, la circulation différenciée a été mise en place ce jeudi 22 juin.



- Face à l'interdiction de porter des bermudas ou des pantacourts pendant leur travail malgré la chaleur, des chauffeurs de bus nantais sont allés travailler en jupe en guise de protestation.



- Emmanuel Macron va participer à son premier conseil des Chefs d'État européens ce jeudi.



- Daesh aurait détruit le minaret penché de la mosquée Al Nour, dans la vieille ville de Mossoul. Les jihadistes avancent quant à eux que c’est un bombardement allié qui aurait détruit le saint lieu où Abou Bakr Al-Baghdadi avait proclamé le califat en 2014.



- Donald Trump a proposé de construire un mur solaire à la frontière des États-Unis et du Mexique afin de financer son projet pharaonique grâce à l’énergie ainsi récoltée.