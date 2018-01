publié le 11/01/2018 à 08:15

Des nouvelles de Bernard Tapie. L'ancien patron de l'OM a été opéré le 10 janvier. Une intervention lourde qui était prévue depuis plusieurs semaines. Il l'évoquait d'ailleurs sur France 2 le 19 novembre, quand il est revenu sur son combat contre le cancer.



"C'est un chimio très dure. On en a pour six exemplaires, une tous les quinze jours et qui doit, je l'espère, déboucher sur une chirurgie qui est très lourde puisqu'elle prévoit de retirer l’œsophage, l'estomac (...)", confiait-il à Laurent Delahousse.

Aujourd'hui, Bernard Tapie est toujours à l'hôpital Saint-Louis, à Paris. Il a été transféré, pour plusieurs jours, en service réanimation. Cette intervention a empêché l'homme d'affaires de se rendre lundi dernier devant le tribunal de commerce de Bruxelles où il était convoqué dans l'affaire Adidas.

Faits divers - Deux individus sont toujours recherchés après le braquage à la hache du Ritz où plus de 4 millions d'euros de bijoux ont été volés. Trois suspects ont été interpellés.



Consommation - Sur RTL, l'Institut Pasteur confirme que la bactérie à l’origine de la contamination à la salmonelle de l’usine Lactalis de Craon (Mayenne) est la même que celle qui a frappé le site de laits infantiles en 2005.



Solidarité - Une vingtaine d'associations vont saisir le juge des référés du Conseil d'État ce jeudi. Elles veulent obtenir la suspension d'une circulaire organisant le recensement des migrants dans les centres d'hébergement d'urgence, qu'elles dénoncent comme un "tri".



Coupe de la Ligue - On connaît les affiches des demi-finales de la Coupe de la Ligue qui auront lieu les 30 et 31 janvier : Rennes-PSG et Monaco-Montpellier.