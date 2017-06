publié le 13/06/2017 à 08:07

Le soleil et la chaleur sont déjà au rendez-vous sur le territoire français. Il fera chaud sur la moitié Sud, selon les prévisions de Météo France, de 28 à 34 degrés et jusqu'à 35 à 37 degrés en basse vallée du Rhône. Le mercure pourrait même grimper jusqu'à 40 degrés ce mardi 13 juin, alors qu'un record a été battu mardi pour un mois de juin à Nîmes, où il a fait 37 degrés. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, anticipe un épisode de canicule et rappelle déjà les bons réflexes.



"Il ne faut pas attendre un épisode de canicule pour mettre en place les bonnes méthodes de prévention. Je demande aux services de santé de bien recenser les personnes âgées dans les registres, de leur rendre visite régulièrement et de recenser les lieux réfrigérés accessibles à tous, comme les bibliothèques", a-t-elle expliqué.

À écouter également dans ce journal

- LÉGISLATIVES - Le renouvellement de la classe politique se confirme, puisque 95 députés sortants ont été éliminés dès le premier tour dimanche. C'est le cas de Monique Rabin, députée PS de Loire-Atlantique, qui met en garde les nouveaux députés contre le risque d'être happé par l'emploi du temps bien chargé.

- EMPLOI - La création d'emplois salariés en France se porte bien, avec un 10e trimestre de création nette. L'Insee annonce ainsi 89.700 nouveaux postes en France au premier trimestre 2017, grâce notamment au dynamisme des services.



- FAIT DIVERS - Un vol de diamants spectaculaire a eu lieu à Paris. Le coffre-fort a été ouvert au chalumeau, les voleurs ont pris soin de passer chez le concierge pour récupérer la bande de vidéosurveillance. Ils ont laissé aussi un tag sur le mur : "Ni arme ni violence, désolé pour le dérangement".



- GRANDE-BRETAGNE - "Je vais vous sortir de pétrin dans lequel je vous ai mis", a lancé la Première ministre britannique Theresa May devant les députés conservateurs, après les résultats décevants des élections législatives qui ne lui ont pas accordé la majorité absolue au Parlement.



- FOOTBALL - Le match amical entre la France et l'Angleterre, ce mardi au Stade de France, sera marqué par l'hommage aux victimes des attentats de Manchester et de Londres. Les paroles de l'hymne britannique seront ainsi projetées sur les écrans géants du stade. Emmanuel Macron s'entretiendra ensuite avec Theresa May.