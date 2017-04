publié le 04/04/2017 à 08:21

Trois jours de deuil débutent au matin du 4 avril à Saint-Pétersbourg au lendemain de l’attentat meurtrier qui s’est produit dans le métro le 3 avril en début d’après-midi, faisant 11 morts et 45 blessés. Le président russe Vladimir Poutine s’est rendu sur place dans la soirée. Il a déposé un bouquet de fleur devant la station où s’est immobilisée la rame visée.



"Face à cet acte tragique nous ferons tout pour savoir ce qui s’est passé", a expliqué le chef d’État, affirmant que "l’enquête explorera toutes les pistes, aussi bien criminelles que terroristes." Cet attentat intervient alors que Daech avait appelé à frapper la Russie après son intervention en soutien aux forces de Bachar al-Assad en Syrie.

La sécurité a été renforcée dans le métro de Moscou et dans les aéroports tandis qu’en France le ministre de l’Intérieur Matthias Fekl a annoncé un renforcement de la sécurité dans les transports en commun d’Île-de-France, avec un redéploiement de 140 gendarmes mobiles et intensification des patrouilles.

À écouter également dans ce journal

- Le 4 avril au soir a lieu le débat des 11 candidats à l’élection présidentielle. Une joute télévisée axée sur sur l’emploi, la sécurité et le social, avec le souci d’éviter confusion et foire d’empoigne. Pour l’égalité du temps de parole, chacun ne devra pas parler plus de 17 minutes.



- De nouvelles manifestations ont lieu en Guyane le 4 avril tandis que le bras de fer avec le gouvernement continue. Bernard Cazeneuve avait réuni le 3 avril à Matignon plusieurs ministres concernés par cette crise guyanaise. Il a appelé à la levée des barrages tout en rejetant la demande "irréaliste", dit-il, du collectif Guyanais d’un plan d’aide de 2,5 milliards d’euros.



- Un livre blanc sur l’immobilier pénitentiaire va être remis au gouvernement. Il propose de réguler les flux d’incarcération pour respecter les capacités d’accueil des nouvelles prisons, ainsi que la construction de prisons beaucoup plus petites que celles d’aujourd’hui.



- À Nice, ouverture imminente d’une information judiciaire sur d’éventuelles failles dans le dispositif de sécurité mis en place le 14 juillet dernier sur la promenade des Anglais. Cette information judiciaire ferait suite à la plainte de parents d’un enfants de 4 ans qui a été tué dans l’attaque.



- Opération escargot des Vélib’, le matin du 4 avril à Paris. Les 315 salariés de JCDecaux, qui travaillent pour les vélos en libre-service, se sont donné rendez-vous place d’Italie alors qu’ils risquent de se retrouver sur le carreau : les Vélib’ vont être attribués à Smoove, une jeune pousse de Montpellier qui risque de ne pas conserver les employés de JCDecaux.