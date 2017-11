publié le 02/11/2017 à 08:15

Coup de tonnerre, pour la toute première fois depuis le début de l'affaire Weinstein, un responsable politique de premier plan lâche son poste. En Grande-Bretagne, Michael Fallon, le ministre de la Défense accusé de harcèlement sexuel a décidé de démissionner. "Des allégations ont touché plusieurs parlementaires dont moi-même. Beaucoup sont fausses mais je reconnais par le passé ne pas avoir été digne des hautes normes requises dans le corps des Armées", a-t-il déclaré. Cette démission, c'est un gros coup dur pour Theresa May car le ministre de la Défense était un des poids lourds du gouvernement et l'un de ses soutiens dans le dossier du Brexit.



Un coup d'autant plus dur que ce n'est peut-être qu'un début. C'est en tout cas ce que deux quotidiens de droite britanniques écrivent. Le ministre de la Défense ne serait que le premier. C'est un scandale qui monte depuis plusieurs jours à Westminster. La presse parle d'une tempête d'ordures qui balaie le paysage politique et s'interroge sur les raisons qui ont poussé Michael Fallon à la démission.

Il est accusé d'avoir mis la main sur le genou d'une journaliste lors d'un événement du Parti conservateur en 2002 mais elle-même dit avoir trouvé ça presque drôle. Il n'est pas le seul à être accusé de harcèlement sexuel, un ministre d'État n'a pas nié avoir demandé à son assistante d'aller acheter des sex toys pour lui par exemple. Au moins une assistante parlementaire dit également avoir été violée par un membre du Parti travailliste.

À écouter également dans ce journal :

- La République en marche part en guerre contre la fraude fiscale. le groupe doit présenter ce jeudi 2 novembre un amendement visant à priver de leurs droits civiques ceux qui ont des comptes cachés à l'étranger.



- Bonne nouvelle pour le million de personnes qui emprunte chaque jour la ligne A du RER. Le trafic a repris ce jeudi matin. Après trois jours d'interruption, la RATP assure que l'incident est terminé. La circulation des trains avait été coupée entre La Défense et Auber après un problème sur un chantier de la SNCF. L'équivalent de trois piscines olympiques d'eau boueuse s'étaient déversées sur les voies.



- Indignation générale ce matin après la profanation hier, mercredi 1er novembre, de la stelle posée à Bagneux en hommage à Ilan Halimi, ce jeune juif tué en 2006 par le gang des barbares. Pour la deuxième fois en moins de deux ans, elle a été couverte d'inscriptions antisémites et d'insultes. "Un acte lâche et odieux", a dit le ministre de l'Intérieur.



- C'est l'heure du verdict au procès d'Abdelkader Merah ce jeudi. Les familles des victimes retiennent leur souffle. Elles espèrent que le frère du tueur de Toulouse ne sera pas acquitté comme le réclament ses avocats.



- Aux États-Unis, Donald Trump réclame la peine de mort pour l'auteur de l'attentat de New York. Un message posté sur Twitter qui lui a valu un rappel à l'ordre du gouverneur de New York. "Vous faîtes le jeu des terroristes au point d'effrayer et de diviser les gens dans la société", a-t-il assuré. Lors de son audition, le suspect de l'attentat s'est dit satisfait de ce qu'il avait fait.



- En Ligue des champions, les Monégasques ont bien résisté hier à Istanbul. Match nul 1 partout face au Besiktas. Ils restent derniers de leur groupe mais ils peuvent toujours se qualifier pour la suite en théorie s'ils gagnent les deux prochaines rencontres. En coupe Europa, Lyon reçoit ce jeudi soir Everton.