REPLAY - L'ONG britannique souhaite interpeller les pays présents lors du forum économique de Davos sur l’accroissement des inégalités économiques dans le monde.

> Le journal de 7h30 : 8 personnes sur la planète détiennent autant que la moitié la plus pauvre Crédit Image : RTL Crédit Média : RTL Télécharger

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Alors que le Forum économique mondial de Davos s'ouvre le 17 janvier, l'organisation caritative britannique Oxfam a dévoilé un chiffre qui en dit long sur le monde d'aujourd'hui : les huit plus gros milliardaires de la planète détiennent à eux seuls autant de richesses que la moitié de la population mondiale. Soit 3,6 milliards de personnes contre huit, alors qu’une personne sur 10 vit avec moins de deux euros par jours.



Jamais ce décalage n'a été aussi important dans l'Histoire de l'humanité. En 2016, le ratio était tout autre : 62 individus contre la moitié de la population mondiale. Et ces inégalités devraient encore s'accroître : d’ici 25 ans, on devrait ainsi connaître le : le premier "super milliardaire", une personne qui détiendrait mille milliards.

À écouter également dans ce journal

- En Turquie, le principal suspect dans l'attaque qui avait fait 39 morts dans une boîte de nuit d'Istanbul a été arrêté. Cet Ouzbek de 34 ans a été retrouvé avec son fils de quatre ans dans un appartement.



- La femme du tireur d’Orlando, qui aurait connaissance du projet meurtrier de son mari, a été arrêtée aux États-Unis. Elle pourrait être inculpée pour complicité de 49 assassinats et 53 tentatives d'assassinat.



- La vague de grand froid venue de Sibérie va encore s'intensifier dans les jours à venir.



- Une étude européenne met en cause l'efficacité du système de dépollution de la Citroën C4 Cactus Diesel, affirme Le Parisien. Des tests ont révélé des anomalies sur le moteur de la Cactus diesel Blue HDI 100 produite par le constructeur français PSA.



- Lors d’un déplacement à Lille, Arnaud Montebourg s’est livré à un véritable spectacle de stand-up dans une rue passante de la ville lundi 16 janvier. Le candidat à la primaire de la gauche a par ailleurs reçu le soutien de Gérard Filoche.