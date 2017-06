Le journal de 7h : une partie de la France respire

publié le 23/06/2017 à 07:47

Alors que la vigilance orange canicule a été levée sur une vingtaine de départements, une partie du pays reste plongée dans la fournaise que connaît la France depuis plus d'une semaine. Dans le nord et l'ouest, la nuit a cependant apporté une fraîcheur appréciable. À Paris, le mercure est descendu d'une dizaine de degrés par rapport à la veille, pour le plus grand plaisir des gens les plus matinaux, qui ont pu profiter vendredi d'une atmosphère plus respirable.



Dans le sud-est, en revanche, la situation reste difficile. À Lyon, dans la célèbre "tour crayon", qui accueille de nombreuses sociétés, l'ambiance reste tropicale. Des problèmes de climatisation et le fait qu'il soit interdit d'ouvrir la moindre fenêtre dans le bâtiment rendent très longues les journées des travailleurs qui ont l'impression d'être enfermés dans une étuve.

À écouter également dans ce journal :

- Terrorisme : le procès de la filière jihadiste de Cannes-Torcy a abouti à des peines de prison allant jusqu'à 28 ans de réclusion pour l'un des accusés. Sur les vingt personnes jugées après un attentat à la grenade à Sarcelles en 2012 et des projets d'attaques, deux ont été acquittées.

- Conseil européen : la lutte contre le terrorisme était au coeur des débats jeudi 22 juin à Bruxelles, pour le premier Conseil européen auquel participait le nouveau président de la République Emmanuel Macron.



- Calais : entre 500 et 700 migrants continuent à errer dans la ville du Pas-de-Calais, moins d'un an après le démantèlement de la "jungle". La maire de la ville fait part de sa colère au sujet des risques encourus par ses administrés.



- Brexit : alors que plusieurs agences européennes vont devoir quitter Londres, la ville de Lille est sur les rangs pour attirer sur ses terres l'agence du Médicament et ses 900 employés.



- Agriculture : un tiers des agriculteurs français ne gagne que 350 euros par mois. Les producteurs laitiers sont particulièrement touchés dans cette conjoncture défavorable.



- Football : Kylian Mbappé pourrait-il prendre la direction du Real Madrid ? Selon L'Equipe, Zinédine Zidane aurait lui-même appelé le jeune attaquant monégasque.