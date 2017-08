Le journal de 7h : un pyromane présumé interpellé en Haute-Corse

publié le 12/08/2017 à 07:50

Les pompiers ne maîtrisent toujours pas les deux incendies qui font rage en Corse. Les feux sont hors de contrôle et ont déjà détruit 1.800 hectares de maquis au Cap Corse au nord de Bastia. Samedi matin, les pompiers indiquent à RTL que les flammes sont toujours en train de progresser, car dans cette zone assez sauvage de la Corse, certaines parcelles, comme les crêtes, restent inaccessibles. Les interventions héliportées doivent venir en renfort ce matin. En revanche, malgré la progression de l'incendie aucune maison n'a été détériorée, grâce à l'action des quelque 200 pompiers restés mobilisés toute la nuit pour préserver les habitations et continuer l'évacuation progressive de quelques hameaux autour de Sisco et Pietracorbara.



Plus de 700 personnes ont déjà été évacuées hier soir et dans la nuit. Les Canadair, bloqués hier soir à cause des vents violents, devraient pouvoir décoller dans une demi-heure. Des renforts venus d'Ardèche et des Bouches-du-Rhône devraient également arriver dans la matinée.

Corse Matin affirme qu'un pyromane a été arrêté. L'homme aurait été interpellé aux alentours de minuit hier soir. Il est suspecté d'être lié à plusieurs départs de feu, au Sud de Bastia. Des multiples mises à feu qui ont également provoqué l'évacuation de plusieurs habitations. Tous les incendies ont rapidement été maîtrisés. On ignore pour l'instant si le pyromane serait également responsable des incendies de Sisco et de Piertracorbara dans le Cap Corse. En garde à vue, il est actuellement entendu par la police.

À écouter également dans ce journal

- Attention sur les routes en ce week-end prolongé. Bison Futé voit rouge ce samedi dans les deux sens et même noir dans le Sud-Est, la vallée du Rhône, jusqu'aux plages de la Méditerranée.



- Après Bordeaux et Lyon : Paris est gagné par la colère des livreurs Deliveroo. Les livreurs qui sillonnent les rues des grandes villes à vélo protestent contre une modification de leur mode de rémunération. Désormais, ils seront tous, sans exception, payés à la course : 5,75€ à Paris, où ils ont manifesté hier soir.



- Le scandale des œufs contaminés dépasse désormais les frontières de l'Europe : 17 pays sont touchés, jusqu'à Hong-Kong en Asie. La Commission européenne a convoqué une réunion d'urgence. On sait que 250.000 œufs contaminés avec du fipronil (un insecticide) se sont retrouvés sur le marché français depuis avril, mais le risque pour la santé est "faible" selon l'agence de sécurité de l'alimentation.



- L'escalade verbale n'en finit plus entre les États-Unis et la Corée du Nord. Donald Trump affirme que Kim Jong-un "regretterait" s'il décidait de tirer des missiles sur une base américaine dans le Pacifique.



- L'OGC Nice a de nouveau perdu hier soir en ouverture de la deuxième journée du championnat de Ligue 1. C'est une surprise : les Aiglons se sont fait surprendre 2-1 sur leur terrain face au promu, Troyes.