REPLAY - Les premières festivités de Noël se sont déroulées sans incident mais sous la surveillance de 91.000 policiers, militaires et gendarmes.

25/12/2016

Le réveillon de Noël s'est déroulé sans incident dans le pays. Compte tenu du contexte, les messes dans les églises étaient très surveillées samedi 24 décembre au soir. Dans la capitale, comme dans toutes les villes de France, c'est un Noël placé sous le signe de la sécurité, compte tenu de la menace terroriste. Les forces de l'ordre ou les pompiers n'ont signalé aucun incident pour ce réveillon 2016. Il faut dire que 91.000 policiers, militaires et gendarmes étaient déployés, notamment près des églises pour les traditionnelles messes de Noël.



Dans certaines familles, c'était samedi soir, dans d'autres, c'est ce dimanche 25 au matin que l'on va ouvrir les cadeaux déposés par le Père-Noël. Et comme à chaque fois, on assiste à des moments de joie au pied du sapin.

- Moins d'une semaine après l'attentat qui a fait 12 morts à Berlin, l'enquête se poursuit. L'Allemagne recherche des complices qui ont peut-être aidé Anis Amri pour son attaque ou dans sa cavale. Il y a eu trois arrestations samedi 24 décembre en Tunisie, le pays d'origine du terroriste. Il s'agit de trois hommes, dont son neveu, qui avoue, lui aussi, avoir fait allégeance au groupe Etat Islamique.



Bethléem, là où le Christ est né, selon la tradition chrétienne, environ 2.500 fidèles palestiniens et étrangers se sont rassemblés dans une ambiance plus festive que l'an dernier, pendant la vague d'attentats.



- Aux États-Unis : Barack Obama a adressé un dernier message de Noël, en tant que président, en insistant sur les valeurs qui unissent les Américains, quelle que soit leur foi.



- Un avion militaire russe a disparu des radars après son décollage dans le sud du pays. Il y a 91 personnes à bord d'après les autorités russes.



- Dans les quartiers nord de Marseille, un jeune d'une vingtaine d'années est mort par balle dans une cité sensible du 15e arrondissement. Les enquêteurs pensent qu'il s'agit d'un nouveau règlement de compte, le 33e depuis le début de l'année dans les Bouches-du-Rhône.



- Beaucoup de virus circulent en ce moment, la grippe par exemple. L'Établissement Français du Sang profite de cette période des fêtes pour rappeler que les dons sont importants, 25.000 prélèvements sont nécessaires avant la fin de l'année.



- Il y en aura sans doute sur les tables de Noël. Les chocolats Ferrero Rocher font partie des incontournables des fêtes. L'entreprise fête ses 70 ans cette année dans le nord de l'Italie. Sachez que pour la fabrication, la marque consomme 1/3 des noisettes de la planète.