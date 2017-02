Le journal de 7h : Un mort lors d'une fusillade près de Marseille

publié le 17/02/2017 à 07:54

Les automobilistes ont assisté à une véritable scène de guerre entre plusieurs véhicules, jeudi 16 février près de Marseille. Une personne a été tuée et l'autoroute a été fermée à la circulation pendant une partie de la nuit, pour laisser les enquêteurs travailler. La police scientifique, le préfet de police ainsi que les enquêteurs ont figé cette scène de crime. La fusillade a eu lieu vers 22h30, lorsque les automobilistes voient passer à vive allure deux véhicules qui en poursuivent un troisième. Touché par des coups de feu, le conducteur poursuivi perd le contrôle de sa voiture.



L'un des assaillants est alors descendu de son véhicule et l'a exécuté avant de déclencher un incendie. Lorsque les pompiers sont arrivés sur place, le corps de la victime était trop calciné pour être identifiable. L'une des voitures des assaillants a été retrouvée brûlée quelques kilomètres plus loin. L'identification de la victime devrait intervenir dans les prochaines heures. Les enquêteurs privilégient la piste d'un règlement de compte entre malfaiteurs.

À écouter également dans ce journal

- Le slogan des Jeux Olympiques de Paris 2024, "Made for sharing" va être attaqué en justice. Trois associations de défense de la langue française ont décidé de porter assignation devant les tribunaux, car l'essentiel de la campagne des JO a été réalisé en anglais.

- Le proviseur du lycée Paul Painlevé, à Oyonnax (Ain), s'est suicidé dans son logement de fonction.



- Théo est rentré de l'hôpital après deux semaines d'hospitalisation. Le jeune homme avait été gravement blessé suite à son interpellation, le jeudi 2 février dernier.



- François Fillon ne renoncera pas à la présidentielle, même s'il est mis en examen, dans le cadre des soupçons d'emploi fictif qui pèsent sur son épouse Penelope. Le parquet national financier a écarté un classement sans suite du dossier, jeudi 16 février. Une violation de la présomption d'innocence, selon son avocat Antonin Lévy.



- Dans une interview accordée vendredi 17 février au Figaro, Emmanuel Macron a déclaré souhaiter construire 15.000 places de prison durant le prochain quinquennat.



- Marine Le Pen a reconnu devant les enquêteurs anti-fraude de l'Union européenne, avoir employé fictivement son garde du corps comme assistant parlementaire au Parlement européen



- Les chômeurs viennent en soutien à la gendarmerie. En Haute-Marne, les demandeurs d'emploi sont invités à intégrer la réserve opérationnelle.



- L'Interprofession du foie gras (Cifog) réclame davantage de mesures concrètes contre la grippe aviaire.



- La marque Kindy est en sursis. Le leader français de la chaussette n'a pas trouvé les financements nécessaires à sa recapitalisation et a été placé en sauvegarde. L'entreprise a six mois pour éviter la liquidation.



- La Française Tessa Worley a été sacrée championne du monde en géant aux Mondiaux de Sant-Moritz, en Suisse, jeudi 16 février.



- Football : Manchester United a battu Saint-Etienne (3-0).



- Une brasserie du Berry a gagné une étoile au guide Michelin par erreur, puisque le site internet du guide a confondu deux établissements qui portent le même nom.