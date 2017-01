Le journal de 7h : un million de manifestants contre Donald Trump

REPLAY - Des manifestations ont eu lieu aux États-Unis et dans de nombreuses capitales occidentales samedi 21 janvier pour défendre le droit des femmes.

Les opposants au nouveau président américain Donald Trump n’ont pas attendu pour se faire entendre. Samedi 21 janvier, plus de 2 millions de personnes au total sont descendus dans la rue dans la plupart des grandes villes américaines, mais aussi dans de nombreuses capitales occidentales pour la défense des acquis féminins.



À Washington notamment, un million de personnes ont défilé pour s’insurger contre les propos du président républicain sur l’IVG. Plusieurs personnalités américaines ont pris la parole à l'occasion de cette marche comme l'actrice Scarlett Johansson ou encore la chanteuse Madonna. 7.000 manifestants, dont beaucoup de femmes et de ressortissants américains, étaient également à Paris sur le parvis du Trocadéro.

À écouter également dans ce journal

- À neuf heures, 7.000 bureaux de vote ouvriront leurs portes pour le premier tour de la primaire de la gauche. Ils fermeront leur porte à 19h, alors que les premiers résultats seront connus à partir de 20h30.



- Une semaine après son entrée en vigueur, la vignette anti-pollution Crit'air sera appliquée pour la première fois demain à Paris et en petite couronne, avec la mise en place de la circulation différenciée. L'interdiction concerne les véhicules de classe 5 et ceux non classés car trop polluants.



- Le 20e Festival de l'Alpes d'Huez qui s'est achevé hier soir. Le Festival consacré à la comédie était présidé cette année par Omar Sy avec à ses côtés Patrick Timsit ou encore Audrey Lamy a récompensé la comédie l’Ascension



- L'équipe de France de handball a battu l'Islande 31-25 dans une Arena Pierre Mauroy de Lille en fusion.



- Après avoir éliminé l’Allemand Kolschreiber, Gaël Monfils s'est offert un 8e de finale de prestige face à Rafael Nadal à l'Open d'Australie.