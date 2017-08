Le journal de 7h : un homme fonce sur une pizzeria et tue une adolescente

publié le 15/08/2017 à 07:50

Un homme a délibérément lancé sa voiture sur la terrasse d'une pizzeria en Seine-et-Marne et tué une enfant de 13 ans. Un acte volontaire, selon le procureur adjoint de Meaux, Éric Valroger. C'est à l'heure du dîner que la BMW a foncé sur cette pizzeria du village de Sept-Sorts. D'après la gendarmerie, aucune trace de freinage n'a été constatée. Le bilan est encore provisoire.



Une jeune fille de 13 ans est morte sur le coup, 13 autres personnes sont blessées dont quatre entre la vie et la mort. La piste terroriste est écartée, selon les premiers éléments de l'enquête. Le conducteur a été arrêté. Et il s'agirait d'un geste fou.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme de 32 ans présente un profil psychologique instable. En garde à vue, le suspect s'est confié très tôt aux gendarmes, expliquant avoir voulu se suicider. Une nouvelle tentative en réalité puisque selon ses dires, il avait déjà tenté de mettre fin à ses jours dimanche dernier.

- À Lourdes, 25.000 fidèles du monde entier sont attendus pour le traditionnel pèlerinage du 15 août devant la Grotte de Bernadette Soubirou. Une prière y sera prononcée en début d'après-midi. Cette année, un hommage aux militaires français sera notamment rendu. Côté sécurité, le dispositif est encore une fois très important, avec plus de 300 policiers, militaires et gendarmes mobilisés.



- Cent jours après l'élection d'Emmanuel Macron, seuls 36% des Français sont satisfaits de l'action du chef de l'État.



- Une liste complète de tous les produits fabriqués à base d’œufs contaminés au Fipronil en France va être rendue publique, avant la fin de la semaine, a indiqué le ministre de l'Agriculture Stéphane Travers. Hier, les autorités ont recensé 6 nouveaux établissements susceptibles d'être concernés et 40 grossistes. L'affaire concerne 17 pays dans le monde, la plupart en Europe.



- Le feu n'est toujours pas maîtrisé à Lucéram dans les Alpes-Maritimes. Il a brûlé plus de 120 hectares depuis dimanche soir. Aucune habitation n'est menacée dans cette zone montagneuse et difficile d'accès. Plus de 200 pompiers sont toujours mobilisés. Bonne nouvelle en revanche en Haute-Corse. Les deux gros incendies, qui ont ravagé plus de 2.000 hectatres, sont fixés. Ils ne sont pas éteints mais ils ne progressent plus.