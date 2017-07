avec Quentin Vinet et La rédaction numérique de RTL

publié le 07/07/2017 à 07:43

Ce vendredi 7 juillet, l'évacuation d'un camp de migrants situé porte de la Chapelle, à Paris, a débuté avant 6 heures du matin. 2.500 migrants y sont installés. À 7 heures, ils étaient sur le point de monter dans la trentaine de bus de la préfecture de police de Paris. Un groupe très important était rassemblé au centre du carrefour de la porte de Chapelle.



Dans le calme, d'autres migrants patientaient à l'écart, assis sur les bordures des trottoirs. Certains n'ont presque rien emporté avec eux : un petit sac à dos ou un duvet. Beaucoup, aussi, ignoraient dans quel type de structure ils allaient être emmenés. Mais la situation dans ce camp était urgente : maladies, problèmes de sécurité. Une femme d'une trentaine d'années, arrivée d'Érythrée l'année dernière, racontait au micron de RTL qu'elle vivait dans la peur depuis qu'elle dormait porte de la Chapelle. Les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes et parfois victimes d'agressions.

Cette évacuation intervient deux mois seulement après la dernière effectuée au même endroit début mai. 1.500 personnes avaient alors été évacuées.

À écouter également dans ce journal

- Ce vendredi, les écoliers de France prennent le chemin des salles de cours pour la dernière fois de l'année scolaire et seront en vacances dès ce soir.



- Le ministre de l’action et des comptes publics, Gérald Darmanin, a annoncé jeudi le retour du jour de carence pour les arrêts maladies dans la fonction publique, et ce dès 2018.



- Alors que le G20 débute aujourd'hui à Hambourg, en Allemagne, 76 policiers ont été blessés jeudi dans des violences avec des opposants à ce sommet.



- Anne Hidalgo veut une loi pour l'accueil des migrants. Elle demande à l'État un système de répartition pour tout le pays.



- L'Allemand Marcel Kittel a remporté la sixième étape du Tour de France, jeudi, devançant le Français Arnaud Démare. Chris Froome conserve le maillot jaune.