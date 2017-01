Le journal de 7h : Sarkozy a appelé Fillon pour lui apporter son soutien

REPLAY - L'ancien Premier ministre est dans la tourmente depuis quelques jours

par Yann Bouchery publié le 28/01/2017 à 07:55

Selon nos informations, Nicolas Sarkozy a appelé François Fillon vendredi 27 janvier au matin pour lui apporter son soutien. Le candidat de la droite en a bien besoin alors qu'il traverse l'une des pires séquences de sa vie politique. Il tentera de reprendre la main demain lors d'un grand meeting à Paris, mais les dégâts dans l'opinion notamment sont déjà considérables.



François Fillon s'est montré hésitant et imprécis dans ses explications. Difficile dans ces conditions d'éteindre l'incendie et on le voit encore avec l'histoire de ses enfants avocats, qui ne l'étaient pas encore au moment où François Fillon le prétend. Tout cela donne le sentiment d'une grande impréparation. Malgré la polémique, Penelope Fillon devrait être présente au grand meeting de son époux à la Villette.

À écouter également dans ce journal

- On saura demain qui de Manuel Valls ou Benoît Hamon remportera la primaire de la gauche. Quel que soit le résultat, le Parti socialiste risque l'implosion tant les deux candidats apparaissent aux antipodes l'un de l'autre et le rassemblement extrêmement hypothétique.



- Un policier comparaissait hier devant le tribunal correctionnel de Marseille. En 2010, il avait tué un homme après l'avoir visé au flashball. Il avait utilisé cette arme pour maitriser un homme qui venait de blesser un de ses voisins à coups de couteau. Mustapha Ziani touché au thorax était décédé dans la foulée. Le procureur a requis 18 mois de prison avec sursis contre le fonctionnaire.



- L'Aude et l'Hérault sont placés par Météo France en vigilance orange "pluie-inondation".



- Donald Trump a pris un décret visant certains pays musulmans afin de stopper l'entrée éventuelle sur le territoire américain "de terroristes islamiques radicaux".



- Aujourd'hui Donald Trump doit s'entretenir par téléphone avec plusieurs dirigeants étrangers parmi lesquels Vladimir Poutine, Angela Merkel, mais aussi François Hollande.



- L'acteur britannique John Hurt est décédé à l'âge de 77 ans des suites d'un cancer. Il avait notamment joué dans Midnight Express, Elephant Man ou Harry Potter.



- L'OM a corrigé Montpellier 5-1 hier en ouverture de la 22e journée de Ligue 1 et pour le premier match de Patrice Evra.



- Coup dur pour le PSG avant la réception de Monaco demain soir. Le milieu italien du PSG Marco Verratti doit observer un repos de deux semaines pour soigner son mollet touché à l'entraînement, déclarant ainsi forfait pour le choc de la Ligue 1.



- En handball, les Experts affronteront la Norvège en finale de leur mondial, dimanche à 17h30 à Bercy.



- L'heure des finales à l'Open d'Australie. Ce matin, les sœurs Williams, Serena et Venus, s'affrontent à Melbourne et dimanche, la finale opposera Rafael Nadal et Roger Federer.