Le journal de 7h : réunion décisive pour la centrale de Fessenheim

publié le 06/04/2017 à 07:57

Pression maximale sur le sort de la centrale de Fessenheim... Un conseil d'administration d'EDF va se prononcer ce jeudi 6 avril sur le sort de la promesse phare de François Hollande. Les salariés de la doyenne des centrales françaises vont se mobiliser ce jeudi à l'initiative de la CGT pour dire non à sa fermeture. EDF cherche à gagner du temps sur la fermeture de la centrale et un délai supplémentaire pourrait être accordé.



La ministre de l'Écologie, Ségolène Royal est montée au créneau pour mettre en garde alors que certains "seraient tentés de remettre en cause leur décision du précédent conseil d'administration pour ajouter de nouvelles conditions". La centrale génère 2.000 emplois directs et indirects, dont 850 sur le site de Fessenheim. L'issue du vote dépendra donc des six administrateurs indépendants dont le PDG d'EDF. La CFE-CGC estime que la fermeture de cette centrale serait "une preuve de mépris inadmissible", pour les agents et salariés du site.

À écouter également dans ce journal

- Syrie : Donald Trump a menacé de passer à l'action en Syrie après l'attaque chimique imputée au régime de Damas et que le président des États-Unis a qualifié d'"odieuse" et d'"affront à l'humanité". Au moins 86 personnes dont 30 enfants sont mortes dans cette attaque.

- Présidentielle 2017 : Il n' y aura pas d'autres débats télévisés avec les 11 candidats à la présidentielle. France 2 propose une série d'entretiens individuels menés en direct, le 20 avril.



- Sondage : Benoît Hamon distancé par Jean-Luc Mélenchon selon un sondage Elabe. Le leader de la France Insoumise s'approche de François Fillon et est crédité de 17%. Le candidat PS lui n'est crédité que de 9%.



- Médicaments : La consommation d'anxiolytiques a réduit de 10 % chez les Français entre 2012 et 2015, selon un rapport de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Le niveau de 2015 est le plus bas observé depuis 2000.



- Football : Le PSG recevra l'AS Monaco au parc des Princes le 26 avril prochain. Les monégasques espèrent faire mieux que lors de la finale de la Coupe de la Ligue, après sa défaite (4-1) face aux parisiens.