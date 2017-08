Le journal de 7h : retour à la normale en gare Montparnasse

publié le 02/08/2017 à 07:42

À qui la faute ? Le gouvernement exige des explications de la SNCF après les trois jours de pagaille à la gare Montparnasse. La ministre des transports, Élisabeth Borne, a demandé un rapport d'ici la fin de la semaine. Mais déja, la SNCF assure que sa maintenance n'est pas mise en cause.



L'incident découlerait des travaux sur les nouvelles lignes à grande vitesse vers Rennes et Bordeaux. Problème résolu. Dans la matinée, la situation est bien revenue à la normale. Seul le premier train à devoir partir de Montparnasse a eu un peu de retard

Les autres trains doivent tous partir à l'heure prévue, un soulagement pour les voyageurs, dont certains sont venus beaucoup plus tôt. Au cours de ces trois jours de perturbations, ce sont près de 50.000 voyageurs qui ont été impactés.

À écouter également dans ce journal

- L'allocation de rentrée scolaire sera versée à près de 3 millions de familles dès le 17 août prochain par la CAF.



- Les gouvernements français et italien sont convenus d'aplanir leurs divergences après la nationalisation du chantier naval STX France, pourtant promis à l'Italien Fincantieri, qui a ouvert une crise entre les deux pays.



- Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, a annoncé un transfert d'une partie des primes européennes pour financer le soutien à l'agriculture biologique. Une décision qui a fait l'unanimité contre elle.



- Douze départements ont été placés en vigilance orange "canicule" par Météo France : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Drôme, l'Isère, le Rhône, le Var et le Vaucluse.



- L'Homme a déjà épuisé l'ensemble des ressources que la terre peut produire sur un an. Ce 2 août marque le jour du dépassement. Un jour qui intervient de plus en plus tôt, s'alarment les associations environnementales.