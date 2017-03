Le journal de 7h : Penelope Fillon prend la défense de son mari

publié le 05/03/2017 à 07:44

Dans le "JDD", l'épouse de François Fillon affirme avoir apporté les preuves de son travail d'attaché parlementaire. Dans le Journal du dimanche, ce 5 mars, Penelope Fillon apporte un soutien inconditionnel à son mari et quelques éléments sur son activité auprès de son époux. "Je traitais le courrier en lien avec la secrétaire, je préparais des notes et des fiches pour les manifestations locales de la circonscription (...) Je relisais ses discours et j'ai toujours été associé à ses choix politiques", explique-t-elle dans les colonnes du JDD, assurant que sans mari aurait de toute façon payer quelqu'un pour remplir ces tâches.



Penelope Fillon se défend aussi concernant son emploi à la Revue des deux mondes et assure avoir remis dix notes aux enquêteurs ont été publiées ainsi que des fiches de lecture. L'épouse du député de Paris l'affirme : elle sera présente au grand rassemblement de soutien prévu ce dimanche 5 mars, Place du Trocadéro à Paris.

À écouter également dans ce journal :

- Présidentielle 2017 : 71% des Français ne souhaitent pas que François Fillon maintienne sa candidature à la présidentielle, tandis que 53% des sympathisants des Républicains souhaitent qu'il reste candidat, selon un sondage Ifop publié par le Journal du Dimanche.

- Marseille : une fillette était portée disparue et une autre a été grièvement blessée après qu'elles eurent été emportées par une vague en fin d'après-midi à Marseille avec leur père, qui a été sorti de l'eau par un pêcheur



- États-Unis : Donald Trump a lancé samedi une bombe politique en accusant son prédécesseur Barack Obama de l'avoir placé sur écoute avant l'élection américaine du 8 novembre, ce qui a été catégoriquement démenti par l'entourage de l'ancien président.



- Télévision : Jean-Christophe Averty est décédé samedi matin à 88 ans. En quelque 500 émissions parmi les plus novatrices, ce créateur en perpétuelle ébullition aura bouleversé la télévision.



- Meurtre de Kim Jong-nam : la Malaisie a donné 48 heures à l'ambassadeur de Corée du Nord pour partir, nouvelle escalade dans la brouille qui oppose les deux pays depuis l'empoisonnement à Kuala Lumpur du demi-frère du dirigeant nord-coréen selon un scénario digne d'un roman d'espionnage.