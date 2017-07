Le journal de 7h : Paris et Nantes sous les eaux

publié le 10/07/2017 à 07:38

Douze départements du Centre et de l'Île-de-France sont toujours placés en alerte orange "orages" après un dimanche marqué par des pluies diluviennes et de violents orages. Hier après-midi, la ville de Nantes a été fortement touchée alors que le département n'avait pas été placé en vigilance. Les pompiers sont intervenus 180 fois en deux heures seulement, des rues se sont retrouvées sous les eaux et un cinéma du centre-ville a dû être évacué en pleine séance.



Plus tard dans la soirée, c'est Paris qui a dû faire face à la pluie et aux orages. Il est tombé 49 millimètres en une heure, constituant un nouveau record, le précédent datant de 1995. Les pompiers sont intervenus 87 fois et leur centre d'appel a été saturé. Plusieurs stations de métro ont été inondées et ont dû fermer leurs portes. Ce lundi matin, la situation est revenue à la normale.

À écouter également dans ce journal

- Emmanuel Macron souhaite mettre en œuvre la réforme de l'Impôt sur la fortune (ISF) et celle de la taxe d'habitation dès l'année prochaine, selon une information RTL.

- Emmanuel Macron est à Lausanne (Suisse) lundi et mardi pour soutenir la candidature de Paris à l'organisation des Jeux olympiques d'été de 2024 devant les membres du Comité international olympique.



- Chris Froome est toujours en jaune à l'issue de la terrible 9e étape du Tour de France. C'est le Colombien Rigoberto Uran qui a remporté la course à Chambéry, à un cheveu devant le Français Warren Barguil. Richie Porte a dû abandonner après une chute. Le coureur souffre d'une fracture au bassin et à la clavicule.



- La ville de Mossoul en Irak a été libérée après 9 mois de combats, même s'il reste encore des poches de résistance du groupe État islamique. Les forces irakiennes devront sécuriser la ville, piégée par les jihadistes avant que les 820.000 réfugiés puissent retourner dans la ville.



- Un incendie a ravagé le marché londonien de Camden Lock dans la nuit de dimanche à lundi, mobilisant 70 pompiers. Ces derniers n'ont pas précisé si le sinistre avait fait des victimes.



- À Istanbul, des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées pour dénoncer la dérive autoritaire d'Erdogan, dimanche. Cette manifestation géante marquait la fin de la marche pour la justice partie d'Ankara le 15 juin dernier et menée par le chef de l'opposition turque Kemal Kiliçdaroglu.