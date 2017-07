Le journal de 7h : nouvelle affaire de pédophilie dans l'Église

publié le 05/07/2017 à 07:38

Alors que l'affaire Preynat est encore dans tous les esprits, une nouvelle affaire de pédophilie ébranle l'Église. Le père Peyrard, 84 ans, est soupçonné de plusieurs agressions sexuelles dans les années 1980-90, dans la Loire. Aujourd'hui, les faits sont prescrits et viennent tout juste d'être révélés par le diocèse de Saint-Étienne, qui était au courant depuis plus de 15 ans. Au moins quatre victimes, adolescentes à l'époque, se sont fait connaître ces derniers mois.



Selon l'Évêché, le premier signalement à la justice a été fait en 2000 par la famille de l'une des trois victimes, des garçons âgés de 12 à 16 ans à l'époque des faits, et les deux suivants en 2014 puis en mars dernier par le diocèse, qui avait été prévenu par les intéressés.

"Lorsque la première victime s'est manifestée (...), le prêtre a été relevé de son ministère, qui se trouvait alors à Saint-Étienne, et placé dans une maison de retraite où il est toujours, avec un suivi psychologique", a souligné Mgr Bataille, évoquant en outre "une procédure canonique toujours en cours" à l'encontre du prêtre. "Il y a peut-être eu d'autres victimes, mais il affirme ne pas en avoir un souvenir précis", a ajouté l'évêque.

À écouter également dans ce journal

- Une nouvelle expertise demandée par la famille d'Adama Traoré confirme que la mort du jeune homme lors de son interpellation en juillet 2016 au nord de Paris est due à un "état asphyxique aigu", dont la cause reste à établir, selon le rapport révélé par Le Parisien de mercredi et confirmé par l'avocat de la famille.



- Un Français sur quatre seulement se dit convaincu par les discours d'Emmanuel Macron et Édouard Philippe prononcés cette semaine. Le Premier ministre a obtenu une large confiance de la nouvelle Assemblée profondément renouvelée, après avoir décliné dans son discours de politique générale de nombreuses annonces touchant l'éducation, la santé et surtout le budget.



- Dans un entretien accordé aux Échos, Élisabeth Borne, ministre des Transports, ouvre la voie à une taxation des camions sur les routes nationales. Elle évite toutefois de réactiver la polémique sur l'écotaxe, qui avait un échec cuisant pour l’exécutif.



- L'hommage national à Simone Veil, décédée le 30 juin dernier, débutera aujourd'hui à 10h30 aux Invalides. Une cérémonie présidée par Emmanuel Macron, à laquelle assisteront François Hollande et Nicolas Sarkozy, mais aussi de nombreux anonymes selon le souhait de la famille.



- Kim Jong-Un a déclaré que l'essai d'un missile balistique intercontinental par la Corée du Nord était un "cadeau" aux "salauds d'Américains" pour leur fête nationale.



- Les résultats des 720.000 candidats au bac seront connus aujourd'hui.



- Le champion de France Arnaud Démare a remporté sa première victoire du Tour de France hier. Une 4e étape marquée par l'exclusion de Peter Sagan et l'abandon de Mark Cavendish.