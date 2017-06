Le journal de 7h : les négociations pour le Brexit débuteront le 19 juin

publié le 14/06/2017 à 07:35

Les négociations du Brexit commenceront comme prévu la semaine prochaine, a assuré mardi soir à Paris la première ministre Theresa May aux côtés du président Emmanuel Macron, qui a annoncé "un plan d'action" conjoint et "très concret" pour renforcer la lutte antiterroriste. Ce dernier sujet était en toile de fond de la soirée des deux dirigeants, qui ont assisté à une rencontre de foot amicale entre leurs équipes nationales, précédée par une minute de silence des quelque 80.000 spectateurs en hommage aux victimes des attentats de Londres et Manchester.



Lors d'un point de presse dans les jardins de l'Élysée, un peu plus tôt dans la soirée, Theresa May, très affaiblie depuis son échec aux législatives, avait assuré que le calendrier des négociations du Brexit était "maintenu" et qu'elles commenceraient "la semaine prochaine". Emmanuel Macron venait de redire son souhait que ces négociations "démarrent le plus rapidement possible".

Le président français, comme le ministre allemand des Finances Wolfgang Schäuble l'avait fait déjà dans la journée, a lancé que "la porte (était) toujours ouverte" pour que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne "tant que la négociation du Brexit n'est pas achevée".

À écouter également dans ce journal

- En Haute-Loire, trois personnes sont portées disparues dans les violents orages qui ont frappé le département hier soir. Un agriculteur et deux kayakistes sont recherchés par les secours.



- Un violent incendie ravage un immeuble d'habitation dans le centre de Londres. L'alerte a été donnée peu après 1 heure du matin (heure locale). Près de 200 pompiers tentent de maîtriser le sinistre. Aucun bilan n'a été communiqué pour le moment.



- Le flou règne dans la 18e circonscription de Paris avant le second tour des législatives. Myriam El Khomri et Pierre-Yves Bournazel se revendiquent tous deux de la majorité présidentielle. L'ancienne ministre du Travail assure avoir le soutien officiel d'Emmanuel Macron, mais le candidat LR affiche, quant à lui, le soutien que lui a apporté le premier ministre Édouard Philippe.



- La France s'est imposée 3-2 en match amical face à l'Angleterre, hier soir au Stade de France. Avant la rencontre, les 80.000 spectateurs ont rendu hommage aux victimes de Manchester et Londres en entonnant l'hymne britannique God Save the Queen et en reprenant Don't Look Back In Anger, chanson d'Oasis, devenue le symbole de résistance face à ces attaques.



- Les salariés de l'équipementier automobile GM&S Industry, menacé de liquidation, bloquent de nouveau leur usine à La Souterraine (Creuse) pour faire pression sur la "cellule de crise" mise en place par l'Élysée, dont ils n'acceptent pas les "décisions dévastatrices qui se profilent".



- Les producteurs de lait français ont repris leur mobilisation, réclamant une revalorisation des prix et de leurs revenus. Le ministre de l'Agriculture, Jacques Mézard a déclaré que les prix du lait n'étaient à l'heure actuelle "pas à un niveau suffisant".



- Le Bac débute demain pour plus de 700.000 candidats avec la traditionnelle épreuve de philosophie.