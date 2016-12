REPLAY - 91.000 membres des forces de l’ordre sont déployés sur tout le territoire à l’occasion des fêtes de Noël.

C'est un Noël placé sous le signe de la sécurité en France. Comme en 2015, tous les préfets ont reçu début décembre un télégramme du ministère de l'Intérieur leur demandant de prendre contact avec les représentants des cultes chrétiens pour assurer la sécurité des "rassemblements et offices de Noël".



En tout, ce sont plus de 91.000 policiers, gendarmes et militaires qui seront mobilisés ce week-end, a annoncé le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux vendredi 23 décembre. L'an dernier, les effectifs étaient tout de même plus importants puisque 120.000 hommes et femmes avaient été mobilisés un mois et demi après les attentats de Paris.

- Cinq jours après l'attentat qui a fait 12 morts à Berlin, de nombreuses questions restent en suspens à propos du parcours d’Anis Amri, le l’auteur présumé de l’attaque contre un marché de Noël berlinois. Ce jeune tunisien de 24 ans, qui a été abattu à Milan, est sans doute passé par la France pendant sa cavale, en prenant le train entre Lyon et Chambéry.



- Trois jeunes gendarmes ont trouvé la mort et trois autres personnes ont été grièvement blessées vendredi 23 décembre à Berneuil-en-Bray (Oise) dans un accident de la route. Le drame a eu lieu sur la D2 entre Auneuil et Berneuil-en-Bray, au sud de Beauvais. Leur véhicule de gendarmerie serait entré en collision avec une camionnette dans laquelle se trouvait trois passagers.



- L'ONU demande à Israël d'arrêter de coloniser les territoires palestiniens. C'est la première fois depuis 1979, il a fallu un vote en ce sens, les Etats-Unis n'y étaient pas opposés.



- L’acteur Omar Sy a de nouveaux été élu personnalité préférée des Français dans le classement du JDD, devant Simone Veil et Jean-Jacques Goldman.



- Les 47 concurrents du Vendée Globe vont passer Noël loin de leurs proches et loin de la France. Le leader, Armel Le Cleac'h, de retour dans l'Atlantique, a sabré le champagne hier après-midi, en passant le Cap Horn avec cinq jours d'avance sur le record.