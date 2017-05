Le journal de 7h : Les côtes prises d'assaut par les touristes

publié le 25/05/2017 à 07:58

Bison Futé a hissé le drapeau rouge pour prévenir des conditions de circulations compliquées pour ce week-end de l'Ascension. Les principaux bouchons sont concentrés dans l'ouest de la France. Le site de location Abritel affiche 90% de réservation en Bretagne et 95% en Normandie. La région est prise d'assaut et il faut prendre son mal en patience pour arriver jusqu'à la Côte, car tout est pratiquement complet entre Honfleur et Cabourg.



"Notre clientèle est parisienne pour un petit peu plus de 60%, donc c'est vrai qu'on a de plus en plus de monde", précise Patrice Boulais, directeur de l'Office de tourisme de Cabourg. Certains partent un peu plus loin vers les plages du Débarquement, ou dans le Cotentin. Bison Futé prévoit rouge pour les retours, dimanche 28 mai. Le site prévoit même du noir dans le grand Ouest et dans le Nord.

À écouter également dans ce journal :

- Manchester United a remporté la finale de la Ligue Europe face à Amsterdam (2-0) mercredi 24 mai. Une victoire considérée comme un hommage suite àl'attentat qui a tué 22 personnes mardi 23 mai.

- Attentat de Manchester : 7 personnes sont en garde à vue dont l'artificier qui aurait fourni la bombe. Le père et le frère du kamikaze ont quant à eux été arrêtés en Libye.



- Emmanuel Macron est présent au sommet de l'OTAN à Bruxelles. Le président de la République doit déjeuner avec Donald Trump en marge de la réunion des 28 pays



- Selon le Canard enchaîné, le ministre de la Cohésion des territoires Richard Ferrand est mis en cause pour un petit arrangement immobilier avec sa compagne, et pour avoir employé son fils comme assistant parlementaire. Le Parquet national financier a estimé qu'il n'était pas compétent à ce stade pour ouvrir une enquête.



- Les chiffres du chômage du mois d'avril sont en baisse : le nombre de demandeurs d'emploi recule de 1%



- Une lycéenne de 15 ans a été brûlée vive par une camarade de classe, dans un collège près d'Annecy. La victime est entre la vie et la mort.



- Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : la police a décidé de tendre la main aux jeunes, alors que la situation reste tendue 4 mois après l'affaire Théo. Pour restaurer le dialogue, la mairie a organisé une journée "police-population" à laquelle ont participé 1.300 écoliers.



- Robert de Niro a pris la défense de restaurants de plage de la Côte d'Azur qui doivent être démontés au nom de la loi littoral. L'acteur américain est un habitué du "Tetou", un établissement réputé.