Le journal de 7h : les candidats ont lancé leur dernière offensive

publié le 05/05/2017 à 07:55

Un siècle après la Grande guerre, Marine Le Pen a à son tour lancé son offensive de la Somme. La candidat du Front national a tenu son dernier meeting de campagne à Ennemain jeudi 4 mai. Depuis cette petite commune picarde, la candidate a assumé pleinement l’agressivité que certain lui reprochait lors du débat télévisé d’entre-deux-tours. "J’ai été la voix du peuple du France qui n’en peut plus et tant pis si leurs oreilles délicates ont été heurtées", a lancé Marine Le Pen en se présentant comme la représentante de la France des oubliés.



En meeting à Albi (Tarn) au même moment, Emmanuel Macron a lancé un dernier appel au rassemblement, dans un discours en grande partie tourné vers la jeunesse. Le candidat de "En Marche !" a paru conforté dans sa position de favori après le débat du 3 mai et se tourne déjà vers le futur. "Nous renouvellerons jusqu’au bout, nous recomposerons jusqu’au bout", a-t-il lancé en évoquant les élections législatives, rejetant toute alliance avec les partis traditionnels.

À écouter également dans ce journal

- À la veille d’un second tour en plein weekend prolongé, mairies et commissariat sont pris d’assaut par les électeurs pour établir des procurations.

- Amazon s’apprête à ouvrir un nouveau centre logistique près de Paris, à Brétigny-sur-Orge (Essonne), qui devrait créer 2.000 emplois. Le géant américain devrait récupérer le terrain d'une ancienne base aérienne fermée en 2012.



- Retardé de 45 jours par le mouvement social en Guyane française, Ariane 5 a remis deux satellites sur orbite cette nuit.



- Donald Trump a engrangé le premier grand succès législatif de son mandat au Congrès, avec l'adoption de justesse par la Chambre des représentants d'un texte de remplacement de "l’Obamacare", la loi emblématique de Barack Obama sur la santé.



- Le Grand Prix de la meilleure baguette de tradition française, organisé par le syndicat patronal des boulangers du Grand Paris, a récompensé Sami Bouattour, de la boulangerie Brun, dans le 13e. Ce boulanger deviendra donc le fournisseur officiel de l’Élysée pendant un an.