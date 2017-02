Le journal de 7h : Les banlieues s'enflamment

De violents débordements ont eu lieu dans plusieurs communes en banlieue de Paris, samedi 11 et dimanche 12 février, lors de manifestations organisées en soutien à Théo. Plusieurs personnes ont été blessées et des voitures ont été incendiées.



Crédit : Gregoire HOZAN / AFP Échauffourées à Bobigny en marge d'une manifestation de soutien à Théo le 11 février 2017

Plusieurs communes de la banlieue parisienne ont connu une flambée de violence, samedi 11 et dimanche 12 février. Les manifestations font suite au viol présumé du jeune Théo par quatre policiers lors d'une interpellation, jeudi 2 février à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Proclamés pacifiques, les rassemblements ont dégénéré et des affrontements ont eu lieu. La police ainsi que plusieurs journalistes ont été pris pour cible.



Dimanche 12 février, la commune d'Argenteuil (Val-d'Oise) a connu de violents débordements. Une cinquantaine de jeunes s'était donné rendez-vous dans l'après-midi sur les réseaux sociaux. Mot d'ordre : en découdre avec la police. Après avoir mis le feu à une camionnette, incendié des abris-bus et caillassé des forces de l'ordre, certains casseurs ont pris pour cible un bus de la ville. Un reporter de BFM Paris a été agressé, actuellement hors de danger. 11 personnes dont 8 mineurs ont été interpellés au terme des affrontements.

- Une fillette de 6 ans a été sortie d'une voiture incendiée par un jeune garçon de 16 ans, lors d'affrontements à Bobigny, samedi 11 février.



- En déplacement sur l'île de la Réunion, François Fillon reste convaincu qu'il sera le candidat de la droite et du centre lors de l'élection présidentielle.



- Lors d'une interview dimanche 12 février, Marion Maréchal Le Pen s'est montrée a dénoncé les activités de la société de conseil de François Fillon.



- Les tarifs réglementés du gaz vont augmenter de 2,6% au 1er mars 2017, selon Le Figaro. Environ 7 millions de foyers sont concernés par cette mesure.



- Bilan morose à mi-parcours des soldes d'hiver. Les rabais risquent de se multiplier jusqu'au 21 février, date de clôture officielle.



- Un chef d'entreprise alsacien a choisi de céder ses parts à ses 20 salariés avant de partir à la retraite.



- Football : Marseille a rechuté en clôture de la 25e journée de Ligue 1 en s'inclinant 3-2 face à Nantes.



- La chanteuse britannique Adele a été sacrée lors des Grammy Awards dimanche 12 février. Elle a décroché le prix de la meilleure chanson pour "Hello". David Bowie a remporté 5 récompenses posthumes pour son dernier album "Blackstar".



- Le chanteur américain Al Jarreau s'est éteint à Los Angeles dans la soirée du dimanche 12 février.