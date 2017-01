REPLAY - La prise de ces médicaments est contre-indiquée à partir du début du 6e mois de grossesse.

par Jérôme Chapuis publié le 26/01/2017 à 07:47

C'est une révélation inquiétante que fait l'agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). Elle indique que les médecins prescrivent encore beaucoup trop d'anti-inflammatoires aux femmes enceintes. Or, ces médicaments sont contre-indiqués pour les femmes enceintes, à partir du début du sixième mois de grossesse, car il y a un vrai danger pour le fœtus.



Seulement, une étude, réalisée en 2003 et 2009, montre qu'un nombre important de femmes enceintes prend ces médicaments malgré les contre-indications qui sont mentionnées sur les notices. Mais les médecins ne sont pas les seuls responsables puisque certaines femmes enceintes achètent ces médicaments, sans ordonnance, en pharmacie.



L'étude a montré qu'environ 5.000 à 6.000 femmes enceintes par an avaient encore des prescriptions d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. La prise de ces médicaments a des effets toxiques sur le fœtus, même après une seule prise. Cela expose le fœtus à un risque d'atteintes rénales et de problèmes cardio-pulmonaires qui peuvent être irréversibles, voire mortels. Ce danger existe d'ailleurs quelle que soit la durée du traitement et quelle que soit le mode d'administration, oral, injectable ou cutané.

