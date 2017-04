publié le 04/04/2017 à 07:42

C'est inédit. À 19 jours seulement du premier tour de la présidentielle, les onze candidats ont rendez-vous mardi soir pour un grand débat télévisé à partir de 20h40 sur BFMTV et CNews, axée sur les thèmes cruciaux de l'emploi, la sécurité et le social. Si les six plus "petits" candidats ont tout à gagner, les cinq "favoris" ont tout à perdre alors que chaque participant ne pourra s'exprimer que 15 minutes au cours des 3h30 de débat.



Au travers de leurs interventions les candidats aborderont trois thèmes : "Comment créer des emplois", "comment protéger les Français" et "comment mettre en œuvre votre modèle social". En outre, les onze participants seront disposés en arc de cercle autour de leurs intervieweuses, de François Fillon à l'extrémité gauche à François Asselineau à l'extrémité droite.

À écouter également dans ce journal

- Dialogue de sourds entre la Guyane et le gouvernement. Une manifestation est prévue aujourd'hui à Kourou, alors que le collectif de mobilisation a refusé le plan d'urgence du gouvernement de 1 milliard d'euros. De son côté, Bernard Cazeneuve a rejeté la demande "irréaliste" d'un plan d'aide de 2,5 milliards d'euros réclamé par les Guyanais.

- Le nouveau billet de 50 euros est mis en circulation dès ce mardi 4 avril. Le billet le plus utilisé de la zone euro sera imprimé au total à 6,5 milliards d'exemplaires dans les 19 pays.



- La commission mise en place par le ministre de la Justice pour accompagner la construction de nouveaux établissements va remettre son Livre blanc pénitentiaire. Parmi les propositions la régulation des entrées en prison. Ce document voit le jour alors que le nombre de détenus dans les prisons françaises a atteint un nouveau record (69.430) et alors que le directeur de l'administration pénitentiaire vient de démissionner sur fond de désaccord avec le ministre de l'Intérieur, Jean-Jacques Urvoas.



- L'explosion dans le métro de Saint-Pétersbourg, qui selon le Kremlin présente "tous les signes d'un attentat" a fait onze morts et des dizaines de blessés lundi. Les autorités ont également annoncé avoir désamorcé à temps une bombe dans une autre station. Une enquête pour "acte terroriste" a été ouverte et s'oriente vers la piste d'un kamikaze âgé de 23 ans, originaire d'Asie centrale qui serait lié à l'islam radical.



- Un juge américain a rejeté la demande du réalisateur Roman Polanski de pouvoir revenir aux États-Unis sans risquer l'emprisonnement pour pouvoir mettre fin à l'affaire de viol sur une mineure en 1977.



- Fréjus-Saint-Raphaël affronte Guingamp en demi-finale de la Coupe de France ce soir à 18 heures. De son côté, Monaco reçoit Lille en quart de finale de la Coupe de France à 21 heures.