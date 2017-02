REPLAY - L'équipe de France s'est incliné face à l'Angleterre le 4 février en ouverture du tournoi.

05/02/2017

Il faudra attendre deux nouvelles années pour envisager une victoire des Bleus à Twickenham. Samedi 4 février, le XV de France s'est incliné 16 à 19 face à l'Angleterre, en ouverture du tournoi des Six nations. Cela fait déjà 12 ans que la France attend. Pourtant les Français menaient 16 à 12 à seulement une petite dizaine de minutes de la fin de la rencontre. Mais les Anglais n'ont pas raté leur match.



"Il y a quand même eu des grosses fautes qui, à ce haut niveau, ne doivent pas être faites", a déclaré Guy Novès, sélectionneur de l'équipe de France, à l'issue de la rencontre. Damien Chouly, 44 sélections au compteur, n'a pas caché sa déception, même si conscient du niveau des Anglais. "C'est rare qu'ils soient chez eux et qu'on puisse les avoir au bout du fusil", a-t-il ainsi confié.



De son côté, l'Écosse a battu l'Irlande 27 à 22 et affrontera la France la semaine prochaine, tandis que l'Italie doit accueillir le Pays de Galles à 15 heures, à Rome.

À écouter également dans ce journal :

- Policiers accusés de viol : Aulnay-sous-Bois a été marqué par plusieurs dégradations après l'interpellation de quatre policiers accusés d'agression sexuelle à l'encontre d'un jeune homme de 22 ans. Une voiture a été brûlée, un abris bus cassé et d'autres tentatives d'incendies ont été enregistrées à la cité des 3.000 (La Rose des vents). L'examen des vidéos de surveillance a montré qu'il y avait bien eu agression. Le caractère sexuel doit encore être établi. Les médecins ont constaté une plaie à l'anus de la victime de 10 cm, entraînant deux mois d'ITT. La garde à vue des policiers a été prolongée de 24 heures.





- Agression au Louvre : le pronostic vital de l'assaillant des quatre militaires de l'opération Sentinelle n'est plus engagé. Il a été placé en garde à vue à l'hôpital.



- Météo : la tempête Leiv a entraîné des rafales allant jusqu'à 150 km/h. Les perturbations ont été nombreuses. Dimanche, quelque 160.000 foyers étaient toujours privés d'électricité, surtout en Nouvelle-Aquitaine, alors que 11 départements sont placés en vigilance orange pour vent violent.



- Politique : selon un sondage Ifop pour le JDD, 2 Français sur 3, soit 68 %, souhaitent le retrait de François Fillon de la course à l'Élysée. Les intentions de vote sont passées sous la barre des 20 %. François Fillon devrait cependant s'expliquer lors d'un rendez-vous à la télévision en début de semaine prochaine.



- États-Unis : en fin de semaine, un juge fédéral à Seattle a suspendu le décret anti-immigration de Donald Trump sur l'ensemble du territoire. Le département de la Justice a fait appel, mais en attendant les restrictions de circulation ont donc été levées, alors que les manifestations se sont multipliées toute la semaine pour dénoncer les actions de la nouvelle administration américaine.



- Football : Monaco reste le leader de la Ligue 1. L'ASM a battu Nice, 3-0 dans le derby de la Côte d'Azur. Le club possède trois points d'avance sur le PSG et Nice. En ligue 2, c'est Brest qui mène. Chez les Anglais, Chelsea a dominé Arsenal.



- Centre Pompidou : affluence record pour les 40 ans du musée avec 46.941 visiteurs à 22 heures en une journée. Au total, quelque 102 millions de personnes sont passées dans ses couloirs, le centre étant le plus grand musée d'art moderne d'Europe. Au total, il dispose de 120.000 d’œuvres d'art, dont seulement 7% sont présentées au public. En moyenne, il voit 3 millions de visiteurs par an.