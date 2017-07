publié le 19/07/2017 à 07:27

Le 15 août 1942, Marcelin et Francine Dumoulin, un cordonnier et sa femme institutrice, étaient partir nourrir leur bétail dans les montagnes du massif des Diablerets, dans le sud de la Suisse. Ils ne sont jamais revenus. 75 ans plus tard, leurs corps ont été retrouvés momifiés et bien conservés dans les neiges d’un glacier, à plus de 2.600 mètres d’altitude. Ce couple avait 7 enfants. Les orphelins ont tous été placés dans des familles d'accueil.



Aujourd'hui, il ne reste que deux survivants dont Monique Gauchy. Elle avait 11 ans à l'époque, et elle est bouleversée par cette découverte. "Ça fait drôle de remuer tout ça, a témoigné sur RTL celle qui a 86 ans aujourd’hui. Je vois la pointe de la montagne en face du glacier. Tous les matins, je vois cette montagne et je me demande où sont mes parents. Je voulais les voir avant de mourir, mon vœu a été exaucé. Ils sont tombés dans une crevasse et ils sont restés liés dans la glace."

À écouter également dans ce journal

- EMPLOI - Journée cruciale ce mercredi pour GM&S, l’offre de reprise va être étudiée par le tribunal de commerce de Poitiers. Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire se rend à l'usine de La Souterraine dans la Creuse. Mais les syndicats veulent le rencontrer là où ils sont, c'est-à-dire à Villeroy dans l'Yonne où ils occupent un site Renault.

- SOCIAL - À Foucherans dans le Jura, les employés d’une maison de retraite sont en grève depuis plus de 100 jours. Ils protestent contre le manque de moyens humain et matériel. Les personnes âgées, qui payent tout de même 2.500 euros par mois, sont soignées a minima.



- POLITIQUE - Emmanuel Macron a rendu visite mardi soir aux parlementaires de sa majorité pour les rassurer, alors que des voix s’élèvent pour dénoncer certaines mesures du gouvernement. "Il n’y a pas de caporalisme ici, il n’y a pas d’ordre jupitérien comme certains le disent, il faut partager volonté commune", a insisté le président.



- DÉFENSE - Un conseil de défense est programmé ce mercredi à l’Élysée. Emmanuel Macron retrouvera Pierre de Villiers, le chef d’état-major des armées, qu’il avait fermement recadré après ses critiques sur les coupes dans le budget.



- TOUR DE FRANCE - Le peloton attaque les Alpes ce mercredi avec une étape difficile. Trois cols au programme, dont le Galibier, avant la descente vers Serre-Chevalier. L’occasion pour Romain Bardet et les autres outsiders de tenter de déstabiliser le maillot jaune Chris Froome.