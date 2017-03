Le journal de 7h : le proviseur du lycée Alexis de Tocqueville s'exprime

publié le 18/03/2017 à 07:38

Le proviseur du lycée Alexis de Tocqueville, Hervé Pizzinat, touché au bras lors d'une fusillade jeudi 16 mars à Grasse (Alpes-Maritimes) a prononcé ses premiers mots sur son lit d'hôpital. Il a raconté comment il a tenté de s'interposer en vain et surtout, il a manifesté le souhait de se tourner vers l'avenir. Killian, l'auteur de la fusillade, se montre, pour le moment, coopératif avec la police. Les enquêteurs en savent plus désormais sur la manière dont l'adolescent s'est procuré son arsenal, puisque le lycéen a déclaré avoir directement pris les armes que possédait sa propre famille.



Deux autres élèves ont été interpellés vendredi 17 mars, des frères jumeaux suspectés d'avoir été au courant des intentions de Killian B. Les enquêteurs vont également devoir mettre la lumière sur les propos du tireur, qui affirme avoir voulu commettre cette fusillade pour se venger de certains de ses camarades qui l'auraient harcelé.

À écouter également dans ce journal :

- Le Conseil constitutionnel rendra publique la liste officielle des candidats à l'élection présidentielle, ce samedi 18 mars à 11h30.

- Emmanuel Macron et son soutien François Bayrou se sont affichés ensemble à Reims (Marne)



- Le généreux mécène qui a payé les deux costumes de François Fillon 13.000 euros en février s'appelle Robert Bourgi.



- Une marche est organisée par les partisans de Jean-Luc Mélenchon, samedi 18 mars à 14h à Paris. Le cortège partira de Bastille pour rallier République.



- Les gares de Lyon et de Bercy sont fermées samedi 18 et dimanche 19 mars. L'opération vise à remplacer les deux postes d'aiguillage qui datent des années 1930.



- Kate et William sont arrivés vendredi 17 mars, pour une visite officielle à Paris. Ils ont été reçus pour un entretien de courtoisie avec le Président François Hollande avant un grand dîner à l'ambassade de Grande-Bretagne.



- Donald Trump a refusé de serrer la main d'Angela Merkel devant les photographes lors de sa rencontre officielle avec la chancelière allemande.



- Football : la 30e journée de la Ligue 1 se poursuit avec l'affrontement entre Nantes et Nice ce samedi 18 mars à 17h.



- Rugby : le XV de France affronte le Pays de Galles ce samedi 18 mars à 15h45.