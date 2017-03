publié le 11/03/2017 à 07:44

La Cour d'appel de Paris a estimé cette fois que le policier qui a tué Amine Bentounsi en 2012 avait agi par panique et non en riposte quand il avait ouvert le feu ce 21 avril 2012 à Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis. La Cour a donc suivi les réquisitions de l'avocat général et condamné Damien Saboundjian à 5 ans de prison avec sursis.



Acquitté en première instance, le policier avait été acquitté. Cette fois, la Cour a souscrit à l'analyse du parquet qui estimait que Damien Saboundjian avait "agi par panique, et non en riposte", quand il avait tiré ce soir-là sur le fugitif : autrement dit, que les "conditions de la légitime défense n'étaient pas réunies".

À écouter également dans ce journal

- Les victimes potentielles de l'anesthésiste de Besançon soupçonné d'avoir empoisonné avec préméditation sept patients, dont deux mortellement, pourraient être plus nombreuses. Une famille de Haute-Saône se demande depuis deux ans pourquoi la maman ne s'est pas réveillée d'une opération bénigne à l'épaule. De son côté, le médecin de 45 ans a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire.

- Les Républicains se sont excusés après le tweet d’Emmanuel Macron représenté d'un costume-cravate et d'un haut de forme avec un nez crochu, un cigare et une faucille rouge. Un dessin qui rappelle les allusions antisémites des années 30.



- Ils sont désormais 7 candidats à la présidentielle, depuis que Marine Le Pen et le souverainiste François Asselineau ont réuni leurs 500 parrainages.



- L’année 2016 a été une année record pour les assureurs, qui ont déboursé plus de deux milliards d'euros afin d'indemniser les victimes des catastrophes naturelles.



- Mauvaise soirée en Ligue 1 pour Nice qui a concédé le match nul face à Caen (2-2), et a de surcroît perdu Cyprien, blessé au genou jusqu'à la fin de la saison. En revanche, l'OM a surclassé Angers (3-0) avec un doublé de Thauvin et un but de Cabella.



- En Rugby, l'Angleterre peut remporter le tournoi des 6 Nations cet après-midi si elle s'impose à domicile devant l'Écosse. L'Irlande s'est inclinée au Pays de Galles hier soir 22 à 9, tandis que le XV de France se rend cet après-midi à 14h30 en Italie.