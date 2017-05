publié le 06/05/2017 à 08:01

Plus d'un mois après avoir été enlevé le petit Vicente a été retrouvé sain et sauf dans la soirée du 5 mai, près de Toulouse. Son père, Jason Lopez, à l'origine du rapt a été interpellé sans opposer de résistance. L'enfant de cinq ans avait été enlevé par son père dans un camp de gens du voyage, le 30 mars à Clermont-Ferrand. Le dispositif "alerte enlèvement" avait alors été déclenché, puis levé moins de 24 heures plus tard, sans que l'enfant n'ait été retrouvé à l'époque.



Son père, un détenu en fuite âgé de 28 ans, devait quant à lui être présenté au parquet de Toulouse, dans le cadre de l'exécution de son mandat d'arrêt, avant d'être transféré à Clermont. L'enlèvement était survenu dans un contexte de conflit violent, et ancien, au sujet de la garde des enfants. Le père fait partie d'un médiatique clan de gens du voyage, connu pour ses provocations et vidéos sur internet à l'égard de clans rivaux.

À écouter également dans ce journal

- L'islamiste interpellé aux abords de la base militaire d'Évreux le 5 mai avait prêté allégeance au groupe État Islamique. Suivi par les renseignements territoriaux et connu pour sa radicalisation, il est soupçonné d'avoir préparé un attentat alors que les policiers ont retrouvé une cartouche de fusil et un coran à bord de sa voiture, et que d'autres armes ont été récupérées dans un bosquet près du véhicule.

- Selon l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale, aucune trace d'explosif n'a été retrouvée sur les corps des victimes françaises du vol Egypt Air qui s'était abîmé en mer il y a un an. Cette absence invalide la thèse de l'explosion d'une bombe à bord de l'avion défendue par les autorités égyptienne.



- Les salariés de Whirlpool à Amiens, en grève depuis le 24 avril, ont voté vendredi la reprise de l'activité après un accord avec la direction sur le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). CE conflit avait fait irruption dans la campagne présidentielle après la double visite d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen.



- Le gouvernement a décrété la fin de l'épidémie de grippe aviaire sur l'ensemble du territoire vendredi. -L'obligation de confinement a été levée, notamment dans le Sud-Ouest, mais le vide sanitaire reste en vigueur dans plus de 1.000 communes. Les animaux pourront être réintroduits dans les élevages à partir du 29 mai.



- En Ligue 1, Saint-Etienne et Bordeaux se sont quittés sur un score de parité (2-2) en ouverture de la 36e journée de Ligue 1. Cette rencontre s'est déroulée dans un stade Geoffroy Guichard volontairement atone, 25 ans jour pour jour après la catastrophe de Furiani. Les Girondins de Bordeaux rejoignent provisoirement Lyon à la 4e place du classement, tandis que le PSG va accueillir Bastia à 17h.