Le journal de 7h : le pari perdu de Theresa May

Le Journal RTL de 7h : le pari perdu de Theresa May

et La rédaction numérique de RTL

publié le 09/06/2017 à 07:41

C'est désormais officiel, le parti conservateur restera majoritaire à l'issue de ce scrutin, mais va perdre la majorité absolue au Parlement, l'obligeant à nouer des alliances pour gouverner. Dans une campagne marquée par trois attaques terroristes, dont la dernière à Londres le samedi 3 juin, Theresa May n'a jamais réussi à convaincre, perdant par conséquent son pari et mettant en difficulté sa formation politique.



Le leader travailliste Jeremy Corbyn a une nouvelle fois appelé à la démission de la Première ministre, tandis que la livre sterling a commencé à décrocher sur les marchés financiers. Alors que les négociations avec l'Union européenne sur le Brexit sont sur le point de commencer, le Royaume-Uni se retrouve dans une situation très inconfortable, mené par un gouvernement affaibli et qui pourrait avoir du mal à imposer sa politique.

À écouter également dans ce journal

- Disparues de l'Yonne : des restes humains ont été retrouvés par des ouvriers sur un parking en travaux au nord d'Auxerre, près de l'endroit ou le tueur en série Émile Louis habitait. Les résultats des analyses de ces ossements ne seront pas connus avant plusieurs semaines.

- Législatives : alors que la campagne pour le premier tour se termine vendredi 9 juin à minuit. La République en Marche reste nettement en tête des sondages d'intentions de vote.



- MoDem : un ancien collaborateur du parti centriste affirme avoir bénéficié d'un emploi fictif. Il aurait travaillé pour le MoDem en étant rémunéré par le Parlement européen.



- États-Unis : l'ancien patron du FBI James Comey a été auditionné par le Sénat américain et a multiplié les accusations à l'encontre du président Donald Trump.



- Football : l'équipe de France se rend en Suède vendredi soir, pour un match important en vue de la qualification pour la Coupe du monde 2018. En cas de victoire, les Bleus prendraient une avance conséquente au classement sur leurs rivaux du soir.