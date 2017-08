publié le 27/08/2017 à 07:46

Le Président de la République s'est offert samedi 27 août une escapade au Touquet où Emmanuel et Brigitte Macron ont bien volontiers sacrifié au traditionnel bain de foule. Pas superflu alors que la cote de popularité du chef de l'État est en chute libre. Selon un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche, seules 40% des personnes interrogées sont satisfaites en août. Le Président a récemment décidé de changer sa communication, une nécessité visiblement car la cote d'alerte est atteinte. Depuis son élection, Emmanuel Macron enregistre une baisse de 22 points de popularité.



Le Premier ministre Édouard Philippe enregistre également un reflux de neuf points au mois d'août, passant de 56% à 47% de satisfaits. Toujours selon cette enquête, le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon est considéré à 59% comme la personnalité politique la plus à même d'incarner l'opposition à Emmanuel Macron dans les années à venir, devant la présidente du Front National Marine Le Pen à 51%.

À écouter également dans ce journal :

- La France insoumise qui poursuit son université d'été à Marseille, où 3.000 militants et sympathisants sont rassemblés. Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon organise notamment sa mobilisation contre la loi travail et prévoit une manifestation le 23 septembre.

- Même s'il a été rétrogradé en tempête tropicale, l'ouragan Harvey continue de semer la désolation au Texas. Un premier décès a été confirmé par les autorités de l'État, alors que les dégâts sont très importants et que 230.000 habitants de Corpus Christi sont toujours privés d'électricité. Par ailleurs, 112 plateformes pétrolières ont été évacuées dans le Golfe du Mexique. La situation risque d'empirer car la tempête va encore durer plusieurs jours.



- En Espagne, 500.000 personnes selon la police sont descendus dans les rues de Barcelone en réaction aux attentats des 17 et 18 août dans la capitale de la Catalogne et dans la ville de Cambrils. Une manifestation en présence du Premier ministre Mariano Rajoy et du roi Felipe d'Espagne, qui a été sifflé par une partie de la foule.



- Par ailleurs, 24 heures après l'attaque de militaires dans le centre de Bruxelles par un Belge d'origine somalienne, cette action a été revendiquée samedi dans la soirée par l'État islamique dans un communiqué.



- Un jeune militaire de l'opération Sentinelle s'est suicidé avec son famas, son arme de service, vendredi soir sur son lieu d'hébergement à Paris. Selon le journal le Parisien, le soldat était âgé de 26 ans. Une enquête a été confiée à la gendarmerie.



- Une fillette est morte et trois autres enfants ont été blessés alors qu'ils jouaient dans une voiture sur une route du Jura près de Prémanon. Le frein à main s'est desserré, alors que les quatre enfants avaient échappé à la surveillance de leurs parents.



- Le film s'annonce comme le carton de l'automne au cinéma. La nouvelle production des auteurs "d'Intouchables" a été projetée samedi au Festival d'Angoulême. Éric Toledano et Vincent Nakache ont présenté le "Sens de la fête", une comédie dramatique avec Jean-Pierre Bacri et Gilles Lellouche. Le palmarès duFestival d'Angoulême 2017 en partenariat avec RTL sera dévoilé ce dimanche soir à partir de 19 heures par le jury présidé cette année par John Malkovitch.