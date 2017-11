publié le 25/11/2017 à 07:44

Abdelhakim Dekhar aussi connu comme le "tireur de Libé", était jugé pour tentatives d’assassinat et séquestration en 2013. Il a été condamné vendredi 24 novembre à une peine de 25 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté des deux-tiers, par la cour d’assises de Paris.



"La peine est lourde, mais M. Dekhar présente un profil particulier. On va tâcher de convaincre, à force de discussion avec des psychologues, que la personnalité qui est apparue au cours de ce premier procès est en voie de transformation", a déclaré son avocat, Hugo Lévy à RTL. Il explique par ailleurs réfléchir à la possibilité de faire appel.

En novembre 2013, Abdelhakim Dekhar avait été qualifié d'"ennemi public numéro un" lors des cinq jours de sa traque. L’homme avait entamé un périple armé à BFMTV, puis avait grièvement blessé un assistant photographe à Libération, avant de tirer à la Société générale.

À écouter également dans ce journal

- Emmanuel Macron doit présenter à la mi-journée son plan pour l’égalité femme-homme, annoncé comme la grande cause nationale de son quinquennat. Plusieurs les thématiques seront abordées, notamment la lutte contre les violences faites aux femmes.



- Un mini-remaniement annoncé hier soir. Benjamin Griveaux devient porte-parole du gouvernement, où il remplace Christophe Castaner qui reste secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. Delphine Gény-Stéphann et Olivier Dussopt font aussi leur entrée dans l’exécutif.



- À un mois de Noël, de nombreuses municipalités lancent leurs marchés de Noël. Celui de Strasbourg s’est ouvert vendredi 24 novembre. À Clermont-Ferrand, la parade de Noël a défilé dans les rues.



- En tennis, la France et la Belgique sont dos à dos à l'issue de la première journée de la finale de Coupe Davis. Le Belge Goffin a surclassé Lucas Pouille en 3 manches. La pression était ensuite sur Jo-Wilfried Tsonga qui a parfaitement assumé en écartant Steve Darcis en trois sets lui aussi.



- En Rugby, le XV de France achève sa tournée d'automne avec la réception du Japon. Après deux défaites : face à la Nouvelle-Zélande et face à l'Afrique du Sud, les Bleus doivent sauver l'honneur face à une équipe nippone accrocheuse.